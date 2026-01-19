El coche de combustión no va a volver. Esto es lo que la Unión Europea no te ha contado sobre 2035

Hace poco supimos que la Unión Europea había dado un paso atrás, y que aunque ahora obligará a reducir las emisiones medias de los coches, dejará espacio para que algunos vehículos de combustión sigan circulando, aunque de manera muy limitada. Esto supone un cambio respecto a la norma anterior, que exigía un 100 % de reducción, es decir, que circulasen sólo los coches eléctricos o de hidrógeno, pero tiene trampa porque siguen exigiendo un 90 % de reducción de las emisiones que además podría ser “revisable”.

En la práctica, significa que por cada 10 coches vendidos, solo podrían ser de combustión algunos modelos extremadamente eficientes, como un Toyota Yaris híbrido, mientras que los coches más grandes como el RAV4 híbrido tendrían todavía menos presencia. Cada marca calculará sus emisiones de manera individual, pero el mensaje es claro: los eléctricos seguirán dominando el parque europeo.

El mensaje para el consumidor es: no esperes ver gasolineras llenas de coches nuevos de combustión en 2035, porque la mayoría de los vehículos vendidos serán eléctricos, híbridos enchufables donde la combustión será marginal, o de hidrógeno, y las excepciones estarán reservadas a casos muy concretos y limitados, casi testimoniales.

Motor de combustión | PIXABAY

Las condiciones para vender gasolina después de 2035

Vender un coche de combustión en Europa a partir de 2035 no será ni gratis ni fácil, porque además de cumplir con el límite de emisiones, estos vehículos tendrán que fabricarse con acero de bajo impacto ambiental y origen europeo, y usar combustibles sintéticos o biocombustibles.

Estos carburantes, que aún están en desarrollo, son mucho más caros que la gasolina tradicional, y eso dificultará que un coche de combustión pueda competir en coste por kilómetro frente a un eléctrico recargado en casa. La consecuencia directa será que los consumidores tenderán a elegir coches cero emisiones, acelerando la electrificación del parque automovilístico.

A esto se suma que la UE mantendrá el sistema de créditos de emisiones, que permite a los fabricantes de eléctricos vender sus excedentes a aquellas marcas que no cumplan. Por ejemplo, una empresa como Tesla podría vender créditos a otra que tenga que compensar sus emisiones para asegurarse que todas las marcas cumplan globalmente con el objetivo del 90 %. Parece ser que quien tenga más dinero como fabricante, contaminará menos.

Prohibición en 2035 de la venta de coches nuevos que generen CO2 | KIA

Presión política y la realidad del 2035

La flexibilidad de la UE llega tras la presión de países como Alemania e Italia, que están preocupados por el impacto económico en la industria y la competencia china en baterías y coches eléctricos. Mientras tanto, España y Francia se han posicionado a favor de mantener la electrificación estricta y de impulsar las fábricas de coches y baterías además de los modelos eléctricos.

Aunque la norma permite algunas excepciones, la conclusión es que la gasolina no vuelve y que los fabricantes tendrán que vender muchos más coches eléctricos para compensar cualquier modelo de combustión que se introduzca en el mercado. Incluso los deportivos icónicos como el Porsche 911 podrán seguir vendiéndose, pero de manera testimonial y siempre compensando sus emisiones.

El futuro del parque automovilístico europeo sigue siendo eléctrico. La UE ha dado un poco de aire a los coches de combustión, pero solamente para marear la perdiz y seguir presionando en la misma dirección (el clásico de Bruselas consistente en dar largas hasta estrellarse). La tendencia es irreversible, y los eléctricos serán los únicos coches permitidos por nuestros burócratas en 2035, y las excepciones serán contadas y caras.