La Tesla Cybertruck barata de Ford ya circula: una pick-up eléctrica de 30.000 euros para plantar cara a Elon Musk

La Tesla Cybertruck ya tiene un nuevo rival en camino, aunque no llegará desde China, sino desde Estados Unidos. Ford ha sido cazada probando en carretera su futura pick-up eléctrica barata según ha mostrado The Autopian, un modelo que todavía no tiene nombre definitivo, pero que apunta a convertirse en una especie de Ranger eléctrica asequible. No será tan grande como una F-150 Lightning, ni tan radical como la Cybertruck, pero precisamente ahí puede estar su gran baza.

El prototipo ha sido visto circulando en Long Beach, completamente camuflado, y anticipa uno de los proyectos más importantes de Ford para los próximos años. La marca quiere lanzar en 2027 una pick-up eléctrica de tamaño medio, cuatro puertas y un precio de partida cercano a los 30.000 dólares. Su objetivo no es solo vender un eléctrico más barato, sino conseguir un coste de propiedad inferior al de un Tesla Model Y.

La comparación con Tesla no es casual. Mientras la Cybertruck ha apostado por una imagen extrema, una carrocería de acero inoxidable y un planteamiento casi provocador, Ford parece estar trabajando en una receta mucho más racional: una camioneta eléctrica útil, más compacta, más sencilla de fabricar y pensada para llegar a un público más amplio. En Centímetros Cúbicos ya hemos visto cómo Tesla también estudia fórmulas más pequeñas derivadas de la Cybertruck, pero Ford parece haber tomado un camino menos espectacular y más práctico.

Una pick-up más cercana a una Ranger que a una F-150

El prototipo parece más compacto de lo esperado y apunta a un uso más cotidiano que profesional pesado.

Ford promete una buena habitabilidad interior, maletero delantero y caja de carga trasera.

Lo más interesante del prototipo es su tamaño. Por las imágenes conocidas, esta futura pick-up eléctrica parece claramente más pequeña que una F-150 Lightning y más próxima a la filosofía de una Ranger o incluso de una Maverick. Es decir, una camioneta más manejable, pensada para el día a día, con formato de cuatro puertas y una caja trasera útil, pero sin caer en las dimensiones descomunales de las grandes pick-up americanas.

Ford ha asegurado que el modelo ofrecerá más espacio para pasajeros que un Toyota RAV4, algo llamativo en un vehículo que quiere mantenerse en una zona de precio contenida. También contará con maletero delantero, aprovechando la ausencia de motor térmico bajo el capó, y con una caja de carga posterior que debería mantener su utilidad como pick-up real.

Este enfoque encaja muy bien con lo que Ford ya está haciendo con su gama de camionetas. La Ford Ranger PHEV ya ha llevado la electrificación al terreno de las pick-up medias, pero esta futura eléctrica jugará con una base completamente distinta: no será una adaptación híbrida, sino un vehículo nacido desde cero sobre una plataforma eléctrica.

Nueva pick-up Ford eléctrica | The Autopian

La nueva plataforma eléctrica de Ford es la clave

La pick-up estrenará la plataforma Universal EV de Ford, pensada para fabricar eléctricos más baratos.

La marca quiere reducir piezas, simplificar el montaje y mejorar la eficiencia para contener el precio final.

La gran apuesta de Ford no está solo en el coche, sino en la forma de fabricarlo. Esta pick-up será el primer modelo basado en la nueva plataforma Universal EV, una arquitectura diseñada para reducir costes y simplificar la producción. La idea es usar menos piezas, integrar mejor los componentes y recurrir a baterías LFP, más económicas que otras químicas habituales en coches eléctricos.

También se esperan soluciones industriales como grandes piezas de fundición y un proceso de montaje más sencillo. En un eléctrico barato, esto es fundamental: no basta con montar una batería más pequeña o reducir equipamiento, hay que hacer que todo el coche sea más eficiente de producir.

Ford también ha señalado que esta futura pick-up será más aerodinámica que las camionetas actuales. Puede parecer un detalle menor, pero en un eléctrico de este tipo es decisivo. Una pick-up no parte precisamente de la mejor base para cortar el aire, y mejorar la aerodinámica permite ganar autonomía sin tener que recurrir a una batería enorme, pesada y cara.

Ford Ranger PHEV | Ford

Ford quiere ganar a Tesla por precio, no por espectáculo

El nuevo modelo se fabricará en Louisville, Kentucky, y debería llegar en 2027.

Su gran argumento será ofrecer una pick-up eléctrica útil y asequible frente a Tesla y las grandes camionetas eléctricas.

La futura pick-up eléctrica de Ford se fabricará en Louisville, Kentucky, y debería llegar al mercado en 2027. Todavía faltan datos importantes, como autonomía, potencia, capacidad de carga o nombre comercial, pero el planteamiento ya está bastante claro: Ford quiere crear una eléctrica barata que no dependa del espectáculo visual para llamar la atención.

La Cybertruck seguirá siendo más impactante, más reconocible y probablemente más llamativa en cualquier calle. Pero Ford no parece querer competir ahí. Su apuesta pasa por una pick-up más compacta, práctica y asequible, capaz de convencer a quienes quieren un eléctrico útil sin pagar cifras disparadas.

Si Ford consigue cumplir la promesa de los 30.000 dólares, esta camioneta puede convertirse en una de las eléctricas más importantes de la marca. No será una Ranger eléctrica oficial, al menos de momento, pero sí puede ocupar ese espacio en la cabeza del comprador: una pick-up eléctrica razonable, más barata que una F-150 Lightning y mucho menos extravagante que la Tesla Cybertruck.