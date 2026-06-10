Llega la P a las matrículas este 2026, ¿cuántos años nos va a durar este sistema?

Las matrículas españolas están a punto de sufrir un pequeño cambio que no tiene consecuencias para los conductores, pero sí que es una curiosidad del sistema que comenzó hace casi 26 años. La letra P en las matrículas está cada vez más cerca, y las últimas previsiones apuntan a que ocurrirá entre finales de 2026 y principios de 2027.

En España, se matriculan entre 3.400 y 3.600 vehículos nuevos al día. Y en lo que llevamos de año, hemos superado ya las 788.000 matriculaciones, casi un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo que esto significa es que la letra P puede llegar antes de lo que indicaban las previsiones cuando comenzó la letra N, en abril de 2025.

Matrícula de un vehículo en España | Europa Press

La letra P está más cerca: ¿cuánto llegará a las matrículas españolas?

Las previsiones de esta misma primavera apuntaban a que las primeras matrículas con la letra P llegarían entre finales de 2026 y principios de2027. Y será así, pero el ritmo de las matriculaciones apunta más a los últimos meses de este año que al próximo.

La última matrícula vista, según las herramientas que tenemos al alcance para saberlo, es NNY. Por tanto, en pocos días empezaremos a ver matrículas con la combinación NPB.

Además, tenemos que tener en cuenta que junio suele ser un buen mes para la venta de coches nuevos, porque coincide con el cierre del primer semestre del año y los concesionarios suelen lanzar ofertas y promociones más agresivas para cumplir con los objetivos de esta primera mitad del año.

Las matrículas no tienen vocales | Newspress

El sistema no ha cambiado desde el año 2000

El sistema actual de matrículas cumple ahora 26 años desde que el 18 de septiembre del año 2000 se matriculara el primer vehículo con la combinación 0000BBB. Las placas están formadas por una combinación de cuatro números y tres letras, junto con la banda azul europea con la identificación de España.

La principal novedad de este sistema es que desaparecieron las referencias provinciales. Hasta entonces, las matrículas comenzaban con siglas: M para Madrid, B de Barcelona o GC de Las Palmas. El nuevo sistema unificó el criterio en todo el país y eliminó las referencias territoriales.

También se excluyen todas las vocales y algunas consonantes que pueden ser confusas, como la Ñ o la Q. Y casi 26 años después, el sistema no ha necesitado ninguna modificación importante y calculamos que aún le queda la mitad de su vida.

La subida a los impuestos de matriculación podría afectar a la recuperación del sector | Freepik

¿Cuánto tiempo le queda a este sistema de matriculación?

Que llegue la P a las matrículas españolas no significa, ni mucho menos, que el sistema se esté acercando a su límite. Este formato admite cerca de 80 millones de combinaciones, y hemos agotado alrededor del 45%.

Así que, si seguimos al ritmo actual, al sistema le queda 'cuerda' para rato y las previsiones dicen que la Dirección General de Tráfico (DGT) tendrá que buscar un nuevo sistema a finales de la década de 2050.