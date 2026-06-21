El híbrido enchufable con autonomía de eléctrico existe, es la nueva berlina de BYD y podría llegar a Europa

Una verdadera prueba de que la brecha entre las autonomías eléctricas entre los híbridos enchufables y los puramente eléctricos se va achicando, y son, vaya sorpresa, los fabricantes chinos los principales responsables. El SUV de Lynk & Co, de diseño sueco e ingeniería cortesía Gigante Asiático, ya había demostrado cómo la eficiencia de los PHEV viene evolucionando y, ahora, el BYD Seal 08 se presenta como una propuesta superadora.

BYD Seal 08 | BYD

Sirviéndose de la versión de alto rendimiento del esquema DM-i de BYD para los modelos híbridos con etiqueta Cero, el Dual Mode Performance (DM-p), esta berlina junta un motor de gasolina 1.5 con potencia de 115 kW –154 CV– con otro eléctrico de 200 kW –268 CV– en el eje delantero, aunque también llegará al mercado con opción de tracción total, para la cual incorporará un segundo motor eléctrico atrás de 150 kW –204 CV–, lo que le dará al coche una potencia combinada máxima de 465 CV.

Pero lo sobresaliente en el Seal 08 PHEV está en su versión de tracción delantera, porque es donde la batería con capacidad de 45,36 kWh convierte al sedán en un híbrido enchufable con autonomía de automóvil 100 % eléctrico.

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BYD Seal 08: un híbrido enchufable para toda la semana

Su eficiencia total homologa unos 1.300 km incluyendo el depósito de combustible a tope, lo que lo coloca debajo de casos extraordinarios como el del BYD Seal 6 DM-i, pero la batería del 08 es más de dos veces superior y marca la diferencia en conducción EV: en ciclo chino, promete hasta 400 km, por lo cual, con homologación europea –algo más exigente en las pruebas–, el coche conduciría de este modo más de 300 km y reservaría el motor de combustión para los viajes largos. ¿El resultado? Un cuatro puertas premium para usar toda la semana con una única carga.

BYD Seal 08 | BYD

En paralelo, el BYD Seal 08 llegará a los usuarios como vehículo eléctrico si así lo quisiesen. Una completa oda al rendimiento en tanto eficiencia y prestaciones: autonomía de 900 km en ciclo CLTC, tracción a las cuatro ruedas producto de su motorización dual para una potencia máxima y brutal de casi 700 caballos –684 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h de superdeportivo: le bastan 3,3 segundos para establecerla.

BYD Seal 08 | BYD

De momento, no hay precios confirmados y se debe a la política de BYD de recibir pedidos preliminares para ajustar, con posterioridad, su producción en base a la demanda. Desde China indican que podría costar el equivalente a unos 31.000 euros, aunque, de expandirse al mercado europeo –lo que podría ocurrir en 2027–, el BYD Seal 08 se comercializaría entre los 40 y los 45 y los 50.000 euros. Algo es seguro: con su silueta fastback, representaría un nuevo atractivo para acercar a los clientes de vehículos premium a las berlinas.