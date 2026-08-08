Hyundai regalará hasta 10.000 kilómetros de recarga doméstica al comprar un coche eléctrico

Hyundai e Iberdrola han firmado un acuerdo para incorporar nuevos beneficios en la compra de vehículos eléctricos del fabricante surcoreano en España con el objetivo de facilitar una transición hacia la movilidad eléctrica más sencilla y eficiente.

La nueva propuesta combina la infraestructura de recarga doméstica, diferentes servicios digitales y beneficios económicos. En concreto, los compradores de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de Hyundai que elijan la promoción de instalarse un punto de recarga doméstico sin coste con Iberdrola y activen el Plan Recarga Inteligente se beneficiarán de la carga doméstica necesaria para recorrer hasta 10.000 kilómetros gratis durante un año.

La promoción "Cargador incluido con Iberdrola" forma parte de los acuerdos que ambas compañías desarrollan para impulsar la electrificación del transporte en España y poner a disposición de los usuarios soluciones que integren vehículo, energía y recarga en un mismo ecosistema de servicios.

Además, para acompañar a los conductores en sus desplazamientos de larga distancia fuera del hogar, el acuerdo contempla seis meses también gratuitos de suscripción al Plan Recarga+ de Iberdrola, que incluye un 20% de descuento en los cargadores públicos ventajosos integrados en la red de recarga disponible a través de la aplicación de movilidad de la energética.

La relación entre las dos compañías se remonta a 2024, año desde el que Hyundai ofrece a sus clientes instalar de forma gratuita el punto de carga con Iberdrola, con tres años de garantía y asistencia 24/7 a través de su Plan Enchufados.