Parece mentira que el último reducto de las berlinas sea una clásica como Skoda y una nueva como BYD

Dos sedanes, dos configuraciones de puertas, dos objetivos de mercado y, sin embargo, un común denominador: dos berlinas que entran por los ojos, dos modelos para seguir creyendo en ellas. Una coqueteando entre las grandes, la otra representando a los medianos. El Skoda Superb y el BYD Seal 6 DM-i, uno multipropulsión, el otro que no admite otra arquitectura que la híbrida enchufable. Dos que dan lugar a las apreciaciones.

Apuntar a un coche como el Superb es buscar la senda del concepto visual que la marca checa imprime desde el Octavia, su sedán compacto, pero es buscarla con intenciones de algo más, de obtener un cinco puertas premium con casi cinco metros de longitud.

Skoda Superb | Skoda

Lo hemos dicho en entregas anteriores y vale recalcarlo, porque si hay un modelo que lo pone de manifiesto en la gama del fabricante, ese es el Superb: Skoda hace de sus elementos una insignia. El logotipo no es el emblema, sino el propio coche. La composición frontal como marca registrada ofrenda estatus, pero no transmite tanto en un SUV como en esta berlina, donde se potencia.

El BYD Seal 6 DM-i: como un Audi chino

El Superb se hace notar en los costados. Una elocuente moldura atraviesa el lateral a la altura de unos tiradores que apuestan por lo clásico. Nada de manijas retráctiles. Tiradores clásicos para una interpretación moderna de lo clásico. Con criterio, el pilar trasero se funde con la línea de maletero que interrumpe su silueta. Y para siluetas, el BYD Seal 6.

BYD Seal 6 DM-i Touring | Centímetros Cúbicos

Como un Audi RS7 Sportback, pero más terrenal y accesible. Así se presenta el sedán chino cuando lo ves de pefil. En él, la categoría de berlina coupé se ve mejor representada. Y si al Skoda la moldura en línea con los tiradores le funciona como elemento expresivo de la sección, la moldura en los bajos del Seal 6 DM-i es la que sobresale.

Tienes, entonces, estos dos caminos hacia lo que hoy un sedán debe ser, dos propuestas de diseño que, a diferencia de la del Toyota Corolla, enamoran. Uno que mediante su acabado de entrada y su motor microhíbrido con 5,1 l/100 km de consumo cuesta 39.000 euros, el otro que promete 1.500 km de autonomía total combinada de su sistema PHEV por 26.740 euros incluyendo el descuento del Plan Auto+. ¿Qué otro coche consideras que reivindica a la berlina moderna por su diseño?