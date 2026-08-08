Es el Audi que arrasa en España y su modelo 2027 ahora incluye mejor equipamiento en las versiones básicas

Sus pergaminos se miden en títulos y en números. Mientras en revistas alemanas de prestigio en el mundo del motor como Auto Motor und Sport es calificado por los lectores como el mejor SUV compacto todoterreno, transita el mercado español siendo el coche de la marca más exitoso año a año. En este contexto, el Audi Q3 se ha actualizado para el modelo 2027.

La estrategia es la siguiente: mayor democratización, mayor digitalización. Como ocurrió con el Kia Niro, cuando el vehículo no necesita presentación y vive de la consagración, viene ya con un preaprobado. En este caso, se mide en el alcance de las características. Popularizar el Audi más popular: el Audi Q3 2027 lleva al acabado de entrada especificaciones que hasta ahora formaban parte del equipamiento de las versiones superiores.

Audi Q3 | AUDI

Antes tenías que seleccionar alguno de los acabados de nivel avanzado para encontrar funciones como la llave inteligente, los asientos calefactables, el climatizador automático bizona y la cámara de visión trasera. Ahora, estas cuatro cualidades se convierten en estándares.

El Audi Q3 más conectado e inteligente hasta la fecha

Visual y funcionalmente, el impacto en su interior lo aporta el aumento de la digitalización a lo ancho de la cabina. El Audi Q3 se suma a la tendencia y agrega una pantalla para el acompañante, que de aquí en adelante tendrá a disposición una de 10,9 pulgadas. Algo, hasta aquí, nunca visto en el C-SUV alemán. Esto, como parte de una significativa evolución, igual de necesaria –en un segmento con marcados exponentes como el de los SUV compactos premium– que la mencionada democratización: estamos ante el Q3 más conectado e inteligente.

Audi Q3 | AUDI

¿Cómo lo expresa? Eliminando el smartphone como elemento imprescindible del sistema de infoentretenimiento, activando una mayor cantidad de funciones mediante el asistente de voz o bien dotando al control de crucero adaptativo de datos de tráfico en tiempo real. Esto, sin contar que ahora es un SUV más capaz en las cargas: el inalámbrico de la consola central ahora es más potente y, para los ocupantes traseros, el coche ha agregado tres puertos USB-C con capacidad de 100 vatios.

Aunque los pedidos del nuevo Audi Q3 2027 comenzaron a principios de julio, para verlo en las calles aún debemos esperar unas semanas más, ya que su producción iniciará en los primeros días de septiembre. Ah, lo olvidaba: los paquetes de equipamiento opcional también se han vuelto más abarcativos y ahora aportan mejores suspensiones y elementos que elevan la vara como los cristales acústicos.