Aramco dispara su beneficio un 34% pese a vender menos petróleo

La petrolera saudí Aramco ganó 65.229 millones de dólares (unos 56.700 millones de euros) en el primer semestre de 2026, un 34 % más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por el aumento de los precios del petróleo y productos refinados, y pese a vender menos cantidad de hidrocarburos y a la incertidumbre por la guerra en Irán.

En el informe presentado este martes, la mayor petrolera del mundo obtuvo esa ganancia gracias al incremento de los ingresos derivado de unos precios más elevados del crudo, aunque el crecimiento se vio mermado por un descenso de los volúmenes vendidos y un aumento de los costes operativos en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Sus ingresos por ventas de enero a junio de 2026 alcanzaron los 263.742 millones de dólares (229.218 millones de euros) frente a los 223.135 millones (193.942 millones de euros) del mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 18,2 % interanual, impulsados por un incremento del 26 % en el precio medio del petróleo, que pasó de 71,5 a 90,1 dólares por barril.

Sin embargo, en el primer semestre de 2026, Aramco generó un flujo de caja operativo de 56.162 millones de dólares (48.815 millones de euros), inferior a los 59.251 millones (51.502 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

El flujo de caja libre descendió un 10 % interanual, hasta 30.897 millones de dólares (26.852 millones de euros), debido al menor flujo de caja procedente de las operaciones, afectado por un aumento del capital circulante relacionado con mayores importes pendientes de cobro del Gobierno y un incremento de los inventarios, aunque este efecto fue compensado parcialmente por el aumento de los beneficios.

Los costes operativos pasaron de 127.547 millones de dólares (110.857 millones de euros) en el primer semestre de 2025 a 146.759 millones (127.555 millones de euros) en el mismo periodo de 2026, principalmente por el encarecimiento de las compras de crudo y productos refinados y químicos, así como por el aumento de los gastos de venta, administrativos, de transporte y de las regalías e impuestos.

El consejo de administración de la petrolera estatal aprobó el reparto de un dividendo base de 21.886 millones de dólares (19.022 millones de euros), correspondiente al segundo trimestre de 2026, que será abonado durante el tercer trimestre del año.

Evitar Ormuz

El presidente y consejero delegado de Aramco, Amin Nasser, afirmó en el informe que la primera mitad del año estuvo marcada por la capacidad de la empresa para responder a unas condiciones de mercado cambiantes y mantener la continuidad de sus operaciones pese a la "interrupción sin precedentes" del suministro a través del estrecho de Ormuz.

En el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, el estrecho de Ormuz fue bloqueado de facto por Teherán y, posteriormente, por Washington, lo que ha provocado que esta vía marítima natural sea el principal punto de fricción en el conflicto, por donde pasaba anteriormente la quinta parte global de hidrocarburos.

Ante este obstáculo, el directivo de Aramco asegura que el uso del oleoducto Este-Oeste para evitar Ormuz, junto con la capacidad de almacenamiento y las terminales de exportación de la empresa, permitió mantener la producción y las exportaciones durante la crisis regional.

Igualmente, durante este período y en julio de 2026, ciertas instalaciones de la compañía y sus filiales en el reino árabe fueron blanco de ataques, especialmente por las milicias proiraníes en Irak, lo que provocó que Arabia Saudí se sumara, por primera vez, al conflicto atacando posiciones de dichos grupos-, así como por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.