Por si había pocas marcas nuevas en España, llega AITO, una premium china que quiere competir con BMW y Mercedes

Si ya te cuesta recordar los nombres de todas las marcas chinas que están llegando a España, prepárate, porque hay otra más en camino hacia Europa. Se llama AITO y su objetivo no es vender coches baratos, sino competir con fabricantes como BMW, Mercedes-Benz y Audi. La firma, perteneciente al grupo chino SERES, ha aprovechado el Salón del Automóvil de París de 2026 para anunciar su desembarco europeo en otoño de 2027.

Y no llegará con un único modelo para probar suerte. Su ofensiva contempla cuatro SUV de lujo, denominados AITO 6, AITO 7, AITO 8 y AITO 9. Todavía no ha confirmado en qué países comenzará a venderlos, por lo que su llegada a España sigue pendiente de confirmación. Pero su presentación es otra señal de que los fabricantes chinos ya no quieren competir únicamente por precio.

AITO 9 | AITO

AITO tiene algo que la diferencia de otras marcas chinas: Huawei

Detrás de AITO se encuentra SERES, un fabricante chino que lleva años colaborando estrechamente con Huawei. La compañía tecnológica, conocida mundialmente por sus teléfonos móviles, ha participado en el desarrollo de sistemas de conducción inteligente, conectividad y entretenimiento para los vehículos de la marca.

En septiembre de 2026, SERES asumió un mayor control sobre el diseño, la estrategia comercial y las operaciones de AITO, mientras Huawei pasó a desempeñar un papel de apoyo tecnológico. Ambas compañías han renovado su colaboración mediante un acuerdo de cinco años.

Esta relación explica buena parte de la filosofía de sus vehículos. AITO quiere ofrecer habitáculos digitales, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y una experiencia tecnológica capaz de diferenciar sus coches de los fabricantes premium tradicionales.

No es la única compañía china que sigue este camino. AVATR también ha confirmado su llegada a España en 2027, con una propuesta de lujo tecnológico que pretende hacerse un hueco entre los fabricantes alemanes.

AITO 7 | AITO

Cuatro SUV de lujo para conquistar Europa en 2027

La gama presentada en París está formada por los AITO 6, 7, 8 y 9. Todos responden a la creciente demanda de SUV, aunque con tamaños y planteamientos diferentes. El AITO 9 es el buque insignia, un vehículo de grandes dimensiones que busca competir en el segmento más exclusivo del mercado.

En China, la gama AITO incluye versiones completamente eléctricas y otras con autonomía extendida. Estas últimas utilizan un motor de gasolina para generar electricidad, permitiendo recorrer largas distancias sin depender exclusivamente de los puntos de recarga.

Por ejemplo, el AITO M8 comercializado en China supera los cinco metros de longitud y dispone de configuraciones de cinco o seis plazas. Es una propuesta dirigida a familias que buscan mucho espacio, confort y tecnología, aunque todavía se desconocen las especificaciones de las versiones europeas.

La marca tampoco ha comunicado los precios de sus vehículos para Europa. Esa información será determinante para saber si pretende competir directamente con los SUV más caros de Mercedes y BMW o si utilizará una estrategia de precios más competitivos para atraer compradores.

AITO 5 | AITO

El verdadero reto no será fabricar coches de lujo, sino convencer a sus compradores

AITO asegura que sus vehículos ya cuentan con más de 1,2 millones de usuarios en China, una cifra que demuestra que no estamos ante una marca sin experiencia comercial. Sin embargo, triunfar en Europa será una historia diferente.

Antes de comenzar las ventas, tendrá que adaptar sus automóviles a la homologación europea, preparar sus asistentes de conducción para nuestras carreteras y desarrollar una red de atención al cliente, talleres y recambios. La firma también aspira a conseguir cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP, aunque todavía deberá demostrarlo.

Además, tendrá que competir con otras marcas chinas que ya han empezado a ocupar ese espacio. Zeekr, por ejemplo, ya ha presentado SUV de lujo con casi 900 CV y precios superiores a los 120.000 euros, demostrando que los fabricantes chinos también quieren vender automóviles de seis cifras.

La cuestión es si un comprador acostumbrado a Mercedes-Benz, BMW o Audi estará dispuesto a pagar cantidades similares por una marca que todavía no conoce. Porque ofrecer pantallas, potencia y asientos de lujo es una cosa, pero construir una reputación de fiabilidad, calidad y servicio durante décadas es otra muy distinta.

En cualquier caso, AITO tiene una fecha marcada: otoño de 2027. Y, si finalmente confirma su llegada a España, habrá que añadir otro nombre a una lista de fabricantes chinos que parece no dejar de crecer.