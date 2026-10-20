Ni Berlingo ni Partner: Citroën quiere cambiar las calles de Europa resucitando la mítica furgoneta 2CV, que permitiría repartir gastando unos pocos euros al mes

Durante décadas, las calles de España estuvieron llenas de pequeñas furgonetas que llevaban de todo: el pan de cada mañana, los pedidos de las tiendas o las herramientas de los profesionales. Entre ellas había una especialmente reconocible, la Citroën 2CV Fourgonnette, que ahora ha vuelto a la vida. Y lo ha hecho con una propuesta que podría tener mucho sentido en las ciudades actuales: una furgoneta pequeña, sencilla, completamente eléctrica y concebida para gastar muy poco dinero.

Citroën ha aprovechado el Salón del Automóvil de París de 2026 para presentar la nueva 2CV Fourgonnette Concept, una reinterpretación de aquella inolvidable furgoneta que acompañó a generaciones de comerciantes y repartidores. No es una Berlingo ni pretende sustituirla. Su filosofía es muy diferente: recuperar un vehículo de trabajo económico, manejable y sin complicaciones innecesarias.

Citroën 2CV Furgoneta | Citroën

La furgoneta que conquistó a los repartidores quiere recuperar las calles

El Citroën 2CV original nació en 1948 con una idea muy sencilla: permitir que prácticamente cualquier persona pudiera disponer de un automóvil. Era barato, fácil de reparar y suficientemente práctico para resolver las necesidades cotidianas. Su versión furgoneta trasladó esa misma filosofía al mundo profesional, convirtiéndose en una herramienta habitual para pequeños negocios.

La nueva interpretación conserva buena parte de aquella personalidad. Su carrocería recupera la silueta característica de la Fourgonnette, con un frontal inspirado en el legendario 2CV y una zona posterior destinada al transporte de mercancías. Todo ello reinterpretado con un lenguaje más moderno y una mecánica eléctrica.

Citroën 2CV Furgoneta | Citroën

La idea tiene especial sentido en el reparto urbano. Mientras muchas furgonetas actuales han crecido en tamaño, peso y precio, un vehículo compacto podría ofrecer ventajas para quienes necesitan moverse por calles estrechas, encontrar aparcamiento o realizar decenas de pequeñas entregas cada día.

Además, no es casualidad que Citroën haya recuperado precisamente este modelo. Como ya ocurre con el regreso del mítico 2CV como coche eléctrico asequible, la marca francesa está explorando una movilidad más sencilla y accesible.

Citroën 2CV Furgoneta | Citroën

¿Cuánto costaría repartir con esta furgoneta eléctrica?

Aquí aparece uno de los aspectos más interesantes. Citroën todavía no ha anunciado la capacidad de la batería, la autonomía ni el consumo de la Fourgonnette. Sin embargo, podemos realizar una simulación para comprobar cuánto podría costar utilizar una furgoneta eléctrica pequeña para trabajar.

Imaginemos un consumo de 10 kWh cada 100 kilómetros, una cifra hipotética para un vehículo ligero concebido principalmente para ciudad. Con una tarifa doméstica de 0,15 euros por kWh, recorrer 100 kilómetros supondría un gasto de apenas 1,50 euros en electricidad, sin contar las pérdidas de carga.

Citroën 2CV Furgoneta | Citroën

Eso significa que un profesional que recorriese 300 kilómetros al mes gastaría unos 4,50 euros en energía. Incluso realizando 600 kilómetros mensuales, la factura teórica rondaría los 9 euros. Son cifras orientativas, condicionadas al consumo real, la tarifa eléctrica y la posibilidad de cargar en casa o en el negocio.

El contraste con una furgoneta de combustión podría resultar considerable, especialmente para trabajadores que utilizan su vehículo todos los días. Además, una mecánica eléctrica elimina elementos de mantenimiento como el aceite del motor y los filtros asociados a la combustión.

Citroën 2CV Furgoneta | Citroën

¿Llegará a venderse esta nueva Citroën 2CV furgoneta?

Hay una diferencia importante entre el turismo y la furgoneta. Citroën ya ha anunciado que el futuro 2CV eléctrico aspira a un precio de unos 15.000 euros y anticipa un modelo que llegará antes de finalizar 2028. La Fourgonnette, en cambio, es por ahora un ejercicio de diseño, sin comercialización prevista a corto plazo.

Por tanto, no existe todavía un precio oficial para la furgoneta ni podemos asegurar que termine llegando a los concesionarios. Tampoco sabemos cuál sería su capacidad de carga o si podría competir directamente con los comerciales más pequeños del mercado.

Lo que sí ha demostrado Citroën es que una furgoneta no necesita ser grande, cara o visualmente aburrida para resultar interesante. Y quizás recuperar aquella vieja receta del 2CV, con una carrocería práctica y unos costes de utilización reducidos, sea precisamente lo que necesitan muchos pequeños negocios europeos.