Zeekr 9X: 897 CV, seis plazas y tecnología de lujo por 121.500 euros

El nuevo SUV de la marca china aterriza en España con propulsión híbrida enchufable, arquitectura de 900 voltios y una dotación tecnológica que incluye hasta 32 altavoces, pantallas OLED y LiDAR.

Zeekr sube un peldaño en el mercado español. La marca ha presentado el 9X, un SUV de gran tamaño con el que entra directamente en el territorio de los modelos de lujo y que llega acompañado de una carta de presentación difícil de pasar por alto: 897 CV, seis plazas y un precio de partida de 121.500 euros.

El 9X apuesta por una configuración de seis ocupantes repartidos en tres filas con disposición 2+2+2. Pero más que el número de asientos, llama la atención el nivel de equipamiento que se ofrece desde el principio, especialmente en las plazas traseras.

Los dos asientos individuales de la segunda fila pueden reclinarse hasta 145 grados y cuentan con reposapiernas eléctricos, además de masaje, ventilación y calefacción.

La tercera fila tampoco queda relegada a ser un simple espacio auxiliar: sus asientos tienen regulación eléctrica, calefacción y respaldos reclinables hasta 135 grados. El acceso a estas plazas se facilita mediante un sistema de deslizamiento eléctrico de la segunda fila.

Una sala de cine sobre ruedas

Entre el equipamiento de serie aparece un sistema de sonido firmado por Naim con 32 altavoces y ocho transductores hápticos, capaces de transmitir parte de la experiencia sonora a través de los propios asientos.

A ello se suma una pantalla OLED de 17 pulgadas y resolución 3K integrada en el techo. Puede desplegarse y desplazarse para adaptar la distancia de visualización a los pasajeros.

También hay una pantalla extraíble de 6,3 pulgadas, denominada Flexible Magic Control, desde la que se pueden gestionar funciones como la climatización, la iluminación o el entretenimiento. Entre los asientos de la segunda fila se integra incluso un frigorífico inteligente.

Delante, conductor y acompañante disponen de sendas pantallas OLED de 16 pulgadas, mientras que el Head-Up Display alcanza unas llamativas 47 pulgadas de proyección equivalente. Zeekr mantiene además controles físicos en la consola central para las funciones principales.

897 CV y 179 kilómetros en eléctrico

Bajo esta enorme carrocería se encuentra una arquitectura eléctrica de 900 voltios. El sistema de propulsión combina dos motores eléctricos para alcanzar 897 CV y 935 Nm de par.

Las prestaciones están a la altura de la cifra de potencia: el 9X acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.

La parte eléctrica se alimenta de una batería de 55,1 kWh, suficiente para recorrer hasta 179 kilómetros sin utilizar el motor térmico. La autonomía total alcanza los 737 kilómetros.

El sistema de carga rápida también busca marcar diferencias. Con corriente continua y hasta 330 kW de potencia, Zeekr asegura que es posible pasar del 10 al 80% de batería en 9,5 minutos.

El motor de gasolina turboalimentado de 2,0 litros no mueve directamente el coche, sino que funciona como generador para ampliar la autonomía disponible.

Un SUV que también quiere conducir por ti

La tecnología no termina en las pantallas. El Zeekr 9X incorpora de serie el sistema Zeekr Assisted Drive, que combina un sensor LiDAR con cámaras y otros sensores para crear una representación tridimensional del entorno.

El conjunto permite disponer de funciones como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento dentro del carril y el centrado de carril, integrando las ayudas a la conducción como parte de la dotación de serie.

Por fuera, el 9X sigue el lenguaje de diseño de la marca con una parrilla frontal Waterfall y los faros Diamond Starlight Matrix. En la parte trasera, una fina franja luminosa roja recorre la carrocería, mientras que el pilar D en acabado de cromo satinado establece la conexión visual entre el techo y el resto del vehículo.

El Zeekr 9X no llega a España para competir en el segmento de los SUV convencionales. Su objetivo está bastante más arriba, donde el lujo, la tecnología y las prestaciones empiezan a pesar tanto como el tamaño.