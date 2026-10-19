Así es el nuevo coche de Mercedes por menos de 20.000 euros: eléctrico, diminuto, con solo dos plazas y más Smart que nunca

Hubo una época en la que Smart fabricaba coches tan pequeños que parecían diseñados para aparcar en cualquier hueco. Después llegaron los SUV, los modelos eléctricos cada vez más grandes y una gama que tenía poco que ver con aquel diminuto coche que conquistó las ciudades europeas. Pero Mercedes-Benz y su socio chino Geely han decidido recuperar los orígenes de la marca. El resultado es el nuevo Smart #2, un eléctrico de dos plazas que ya se puede pedir en España por menos de 20.000 euros.

Presentado en el Salón del Automóvil de París de 2026, el nuevo modelo recupera prácticamente todos los ingredientes que hicieron famoso al Smart Fortwo. Es pequeño, tiene tracción trasera, aprovecha al máximo el espacio disponible y está pensado para quienes no necesitan un coche enorme para desplazarse por la ciudad. Eso sí, ahora incorpora una tecnología mucho más moderna y una autonomía que permite plantearse algo más que los desplazamientos diarios.

Smart #2 | Smart

El Smart de toda la vida vuelve a medir menos de 2,75 metros

Lo más llamativo del Smart #2 es su tamaño. Mide exactamente 2,746 metros de longitud, una cifra difícil de encontrar entre los coches actuales. Para hacerse una idea, es más de un metro más corto que un SEAT Ibiza y alrededor de 88 centímetros más pequeño que un Fiat 500 eléctrico. Una diferencia que puede ser decisiva cuando toca buscar aparcamiento en el centro de una ciudad.

Además, sus ruedas están situadas prácticamente en los extremos de la carrocería, una solución que permite aprovechar mejor el espacio interior. Mantiene las dos plazas, el diseño bicolor y el característico portón trasero dividido que identificaba a los antiguos Fortwo.

Otra de sus principales ventajas es la maniobrabilidad. Tiene un diámetro de giro de solo 6,95 metros, de modo que puede desenvolverse con facilidad en calles estrechas y realizar maniobras que resultarían bastante más complicadas con un turismo convencional.

Su diseño corre a cargo de Mercedes-Benz, aunque la marca Smart pertenece actualmente a una empresa conjunta formada por el fabricante alemán y el grupo chino Geely. Una colaboración que ha permitido desarrollar una plataforma eléctrica específica para este pequeño urbano.

Smart #2 | Smart

El nuevo Smart #2 tiene 82 CV y hasta 290 kilómetros de autonomía

Aunque sus dimensiones son diminutas, el nuevo Smart #2 incorpora una mecánica eléctrica bastante completa. Utiliza un motor de 82 CV de potencia y 130 Nm de par máximo, situado en la parte posterior y encargado de mover las ruedas traseras. Su velocidad máxima es de 140 km/h y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 11,6 segundos.

La batería emplea química de litio-ferrofosfato (LFP) y tiene una capacidad de 35,8 kWh. Con ella, Smart anuncia hasta 290 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, una cifra todavía provisional a falta de completar la homologación europea.

Para un coche destinado principalmente a recorridos urbanos, esta autonomía debería permitir realizar varios días de desplazamientos sin necesidad de conectarlo a un cargador. Además, a diferencia de algunos de sus antecesores, el nuevo modelo incorpora carga rápida en corriente continua.

Smart #2 | Smart

Admite una potencia máxima de 65 kW, suficiente para recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 20 minutos en condiciones óptimas. También dispone de carga en corriente alterna de hasta 11 kW, aunque la versión más económica se conforma con un cargador de 7,4 kW.

Otra peculiaridad está en la suspensión trasera multibrazo de cinco brazos, una solución poco habitual en un coche tan pequeño. Smart asegura que permite mejorar la estabilidad y el confort, incluso cuando el vehículo sale de la ciudad y circula por carretera.

Smart #2 | Smart

Más tecnología que nunca, pero sin renunciar a su filosofía

El habitáculo también ha cambiado considerablemente respecto al Smart original. Ahora encontramos una pantalla central de 10,1 pulgadas y una instrumentación digital de 8,8 pulgadas, además de conectividad móvil y diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo con función Stop & Go y el asistente de conducción Smart Pilot Assist. También incorpora una evolución de la conocida célula de seguridad Tridion, denominada Tridion Cell Evo, diseñada para proteger a los ocupantes pese a las reducidas dimensiones exteriores.

Las versiones más equipadas pueden incorporar techo panorámico de cristal, asientos calefactados y un equipo de sonido Sennheiser de siete altavoces. Incluso ofrece tecnología V2L, que permite utilizar la energía de la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos compatibles mediante un accesorio específico.

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El nuevo Smart #2 ya tiene precio en España: desde 19.990 euros

La gran sorpresa está en su precio. El nuevo Smart #2 parte de 19.990 euros en España para la versión Pure, una tarifa que lo convierte en el modelo más asequible de la gama actual de Smart.

Por encima se sitúa el Pure+, disponible desde 20.990 euros, mientras que el Premium asciende a 24.490 euros. La gama se completa con el Couture Edition, una edición especial limitada a 999 unidades para Europa, cuyo precio comienza en 25.690 euros. Estas cantidades no incluyen los gastos de transporte y matriculación.

Los pedidos se abrieron el pasado 13 de octubre y las primeras unidades llegarán durante 2027, cuando también arrancará su comercialización a través de los canales digitales de la marca.

Como ya adelantamos cuando Smart confirmó su regreso a los coches realmente pequeños, su apuesta llega en un momento en el que casi todos los fabricantes parecen empeñados en hacer vehículos cada vez más grandes.

Y ahí está precisamente lo interesante del nuevo #2. Por cerca de 20.000 euros existen alternativas eléctricas con cinco puertas, más maletero y mayor versatilidad. Pero ninguna ofrece exactamente la misma propuesta. Smart vuelve a vender un coche pequeño porque quiere ser pequeño, no porque pretenda competir con los utilitarios convencionales. Una filosofía que convirtió al Fortwo en un icono y que ahora tiene una segunda oportunidad.