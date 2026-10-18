Al volante de los Dacia Sandero y Duster, dos modelos que reafirman una estrategia de coches y electrificación para todos

Los modelos de Dacia mantienen esa identidad de vehículos acessibles, pero además han dado un salto cualitativo en diseño, tecnología y con sus motores híbridos; y con su estrategia: coches y electrificación para todos.

El Dacia Sandero, el coche más vendido en España… Ahora estrena la tecnología Hybrid 155, también, en su versión Stepway, la misma novedad que recibe el Duster; una solución que significa eficiencia y las ventajas de la conducción híbrida.

Tanto Sandero Stepway como Duster incorporan esta tecnología autorrecargable, sin necesidad de enchufe, pensada para hacer el día a día más sencillo. Una apuesta por una movilidad más eficiente sin renunciar a la versatilidad.

En el interior de Duster se respira tecnología y conectividad: hay una pantalla multimedia de 10 pulgadas y un cuadro digital de 7. También tiene navegación conectada con información del tráfico en tiempo real y replicación inalámbrica de smartphone.

Prueba Dacia Duster y Dacia Sandero | Centímetros Cúbicos

El Sandero Stepway da un santo a nivel tecnológico a bordo. También destacan su pantalla multimedia de 10 pulgadas, el cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, la navegación conectada y el cargador inalámbrico.

La tecnología Hybrid 155 de Duster, con 155 caballos, le da una respuesta ágil que es útil en ciudad y en carretera y supone un aporte de seguridad. Puede recuperar energía durante las frenadas y la caja de cambios, automática, redondea la sensación de suavidad en marcha.

Ha recibido una puesta a punto de forma específica eso hace que se reduzca el balanceo y tenga mayor estabilidad en curvas y cambios de dirección. Además, las suspensiones los neumáticos y la dirección se comportan con precisión.

El Duster se construye sobre la plataforma CMF-B, hecha para mejorar el confort y la experiencia al volante. Con sus 4,34 metros de longitud, gana espacio interior para pasajeros y equipaje, sin perder su esencia compacta.

Prueba Dacia Sandero Stepway | Centímetros Cúbicos

El motor Hybrid 155 es eficiencia, confort en marcha y también funcionalidad interior con soluciones como: el YouClip, con seis puntos de fijación para incorporar accesorios. Duster es una propuesta híbrida para hacer más práctico el día a día y no fallar en los planes de ocio.

La practicidad es terreno de Dacia Sandero Stepway con el motor Hybrid 155, de gasolina 1.8 y dos eléctricos, con caja de cambios automática, desarrolla 155 caballos. Una tecnología pensada para sumar eficiencia.

El sistema híbrido, Especialmente en ciudad, es donde muestra solvencia: hasta un 80 % de la conducción urbana puede realizarse en modo eléctrico. Una conducción silenciosa y suave con menor consumo.

El sistema hace que el coche arranque en modo eléctrico y para alargar la conducción eléctrica recupera energía durante la conducción y las frenadas.

Prueba Dacia Duster Hybrid 155 | Centímetros Cúbicos

También hay espacio para la seguridad, con sistemas como la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril o el detector de fatiga.

A esto se suman soluciones como las barras de techo modulables, el sistema YouClip y la modularidad del maletero.

Volviendo a sus cualidades dinámicas, su consumo homologado es de 4,4 litros cada 100 kilómetros. Sandero Stepway demuestra que la tecnología híbrida encaja como un guante en una propuesta accesible.

Con Sandero Stepway Hybrid 155 y Duster Hybrid 155, Dacia demuestra que la electrificación no necesita encasillarse: puede ser para un crossover pensado para el día a día y especialmente eficiente en ciudad, y para un SUV preparado para combinar ciudad y escapadas.

Ambos comparten tecnología, etiqueta ECO y una misma fórmula: que disfrutar de las ventajas de la tecnología híbrida sea sencillo y para todos los públicos.