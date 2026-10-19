Ni eléctrico ni coche nuevo: Toyota exige a Europa que salve tu coche de gasolina más allá de 2035 reconociéndolo como VEEF

Toyota no está dispuesta a dar por muertos los motores de gasolina en 2035. Y acaba de presentar una propuesta a la Unión Europea que podría cambiar su futuro. El fabricante japonés quiere que los coches que funcionan exclusivamente con combustibles renovables sean reconocidos legalmente como vehículos de cero emisiones, aunque sigan utilizando un motor de combustión. Su propuesta tiene nombre, VEEF, y lo más interesante es que ya se está poniendo a prueba en España.

La petición forma parte de un comunicado oficial presentado por Toyota el pasado 16 de octubre bajo el lema Made with Europe. En él, la compañía reclama una legislación que no favorezca exclusivamente al coche eléctrico y que permita seguir utilizando otras tecnologías capaces de reducir las emisiones de CO2. Y no se refiere únicamente a los coches nuevos, porque esta solución también podría aprovecharse en vehículos que ya circulan por nuestras carreteras, aunque todavía tendría que recibir el respaldo de Europa.

Toyota Made With Europe | Toyota

Qué es un VEEF y por qué Toyota quiere que Europa lo reconozca

Las siglas VEEF proceden de Vehicles Exclusively running on Eligible Fuels, una denominación que identifica a los vehículos que funcionan exclusivamente con determinados combustibles autorizados. En este caso, Toyota quiere que se reconozcan aquellos que utilizan carburantes renovables y que puedan recibir un tratamiento equivalente al de los coches eléctricos en la normativa europea de emisiones de CO2.

La clave está en que estos combustibles pueden utilizarse en motores convencionales, sin necesidad de sustituirlos por sistemas eléctricos. Eso significa que un vehículo podría reducir su huella de carbono utilizando una gasolina renovable compatible, aunque seguiría emitiendo CO2 por el tubo de escape.

Por eso, Toyota pide que exista una definición europea común de VEEF, alineada con la Directiva de Energías Renovables. También reclama que el objetivo de reducción de emisiones para los turismos nuevos en 2035 sea del 90%, dejando margen para soluciones adicionales como los combustibles renovables.

Conviene aclarar que 2035 no supone la prohibición de circular con los coches de gasolina actuales. La regulación afecta fundamentalmente a los vehículos nuevos. De hecho, Europa ya estudia flexibilizar las exigencias previstas para esa fecha, aunque todavía existen diferencias importantes entre los países.

Repsol Nexa Diesel | Repsol

El plan ya se prueba en España con Toyota, BMW, Bosch y Repsol

Lo más interesante de esta propuesta es que Toyota no se ha limitado a presentar una petición sobre el papel. Desde julio desarrolla en España un proyecto piloto junto a BMW, Bosch y Repsol, con una flota de aproximadamente 20 coches de Toyota, Lexus, BMW y MINI que utilizan exclusivamente gasolina de origen 100% renovable.

Como ya explicamos cuando comenzaron las pruebas españolas, el objetivo no es demostrar que los motores actuales puedan utilizar estos carburantes, algo que ya es posible, sino encontrar una manera fiable de certificarlo.

Para conseguirlo, Bosch ha desarrollado Digital Fuel Twin, un sistema que registra los repostajes cruzando datos del vehículo, las estaciones de servicio y los medios de pago. De esta manera, se puede verificar que un automóvil utiliza exclusivamente gasolina renovable y no combustible fósil convencional.

Repsol aporta su gasolina Nexa 95 de origen 100% renovable, que según la compañía permite reducir más de un 70% las emisiones netas de CO2 considerando todo el ciclo de vida del carburante frente a la gasolina fósil tradicional.

Gasolina Repsol | EP

¿Podrías convertir tu coche de gasolina en un VEEF?

Esta es precisamente una de las posibilidades más interesantes que abre el proyecto. Si Europa aceptase un sistema de certificación para coches existentes, algunos vehículos convencionales podrían acreditar que funcionan exclusivamente con combustibles renovables sin necesidad de cambiar su motor.

Sin embargo, todavía no existe un procedimiento que permita transformar legalmente cualquier coche particular en un VEEF, ni Toyota ha anunciado cuándo podría estar disponible. Su reconocimiento depende de futuras decisiones regulatorias y de que se establezcan los requisitos técnicos necesarios.

La marca japonesa quiere que los resultados del proyecto español sirvan para demostrar que su propuesta es viable. Y aunque todavía quedan importantes obstáculos, Toyota ha dejado clara su intención: el futuro del automóvil no tiene por qué depender exclusivamente de comprar un coche eléctrico nuevo.