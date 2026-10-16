Esta nueva marca china ha elegido España para desembarcar en Europa con más lujo y tecnología que BMW, Mercedes y Audi

Durante décadas, quien buscaba un automóvil de lujo tenía relativamente pocas dudas sobre dónde encontrarlo. Mercedes-Benz, BMW y Audi han dominado buena parte del mercado premium europeo gracias a su tecnología, sus motores y el prestigio construido durante generaciones. Pero China está decidida a cambiar esa situación, y España será uno de los primeros países donde podremos comprobar hasta dónde llega su ambición.

Se llama AVATR y es la nueva marca de lujo del grupo Changan, que ha aprovechado el Salón del Automóvil de París de 2026 para confirmar su desembarco europeo. Noruega y España serán sus primeros mercados en 2027, con una gama que pretende combinar diseño de inspiración europea, tecnología avanzada y prestaciones propias de automóviles mucho más exclusivos.

AVATR 06T | AVATR

La firma no quiere convertirse en otra alternativa económica procedente de China. Su objetivo es competir directamente con las marcas premium tradicionales, incluso en segmentos donde los fabricantes europeos llevan décadas ofreciendo sus modelos más representativos.

AVATR prepara seis modelos para conquistar Europa

Su ofensiva comenzará con dos vehículos de planteamientos diferentes. El AVATR 06T será un familiar deportivo con carrocería shooting brake, mientras que el AVATR 07L apostará por el formato SUV de gran tamaño, especialmente popular entre los compradores de automóviles de lujo.

La marca también ha anunciado una estrategia de crecimiento que contempla seis modelos en Europa durante los próximos tres años. Una ofensiva que demuestra que Changan no pretende limitar su presencia a un lanzamiento testimonial.

Uno de los aspectos más interesantes es el trabajo de diseño. Aunque se trata de una marca china, AVATR cuenta con un centro de diseño en Múnich, lo que refleja su intención de desarrollar automóviles capaces de conectar con los gustos del público europeo.

AVATR 06T | AVATR

Hasta 955 CV y tecnología que mira de frente a las marcas alemanas

Las cifras de sus modelos chinos permiten hacerse una idea de sus ambiciones. El AVATR 06T dispone en su mercado de origen de una variante eléctrica con tres motores que alcanza los 955 CV, una potencia extraordinaria para un automóvil familiar.

Por su parte, el AVATR 07L destaca por su habitáculo digital, sus soluciones de confort y una plataforma eléctrica de 800 voltios diseñada para permitir recargas de gran potencia.

En China, este SUV anuncia tiempos de recarga inferiores a diez minutos para pasar del 30 al 80 % de la batería en determinadas condiciones. No obstante, habrá que esperar a conocer las especificaciones europeas antes de trasladar estas cifras a los vehículos que se comercialicen en España.

La marca también apuesta por pantallas de gran formato, asistentes inteligentes y un diseño interior orientado a ofrecer una experiencia tecnológica diferenciada.

AVATR 06T | AVATR

El precio y el servicio posventa decidirán si AVATR puede triunfar

Pero competir con BMW, Mercedes o Audi no consiste únicamente en instalar grandes pantallas o anunciar cifras espectaculares de potencia.

El comprador de un automóvil premium también espera calidad de construcción, buen comportamiento dinámico, aislamiento acústico, fiabilidad, atención personalizada y una red de servicio capaz de resolver cualquier incidencia.

AVATR todavía tiene pendiente concretar sus precios definitivos para España, las versiones que llegarán y la estructura comercial con la que comenzará a vender sus coches.

AVATR 06T | AVATR

De hecho, esa será una de las grandes cuestiones para evaluar su potencial. Una marca desconocida puede sorprender con su diseño y su equipamiento, pero convencer a un cliente acostumbrado al servicio de fabricantes alemanes exige bastante más.

En cualquier caso, que España haya sido elegida como uno de sus primeros mercados europeos demuestra la importancia que está adquiriendo nuestro país para la expansión de los fabricantes chinos.

AVATR todavía tiene que demostrar si puede igualar o superar a las marcas premium tradicionales en una experiencia completa de propiedad. Pero su llegada confirma que BMW, Mercedes y Audi tendrán que acostumbrarse a competir con fabricantes que hace apenas unos años resultaban completamente desconocidos en Europa.