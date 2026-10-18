Conducimos el nuevo Hyundai Ioniq 3: retrofuturismo eléctrico y más espacio del que cabría esperar

La industria del automóvil mira por el retrovisor para rescatar modelos que, de alguna forma, tocan la nostalgia de muchas personas. En otros coches encuentras detalles que también hacen guiños a otras épocas, combinados con diseños retrofuturistas, es el caso del que hemos probado: el nuevo Hyundai Ioniq 3.

4,16 metros de líneas redondeadas, con los matices deportivos de la versión NLine motivo de nuestra prueba, como el difusor trasero o las llantas de 19 pulgadas.

El frontal está atravesado por nervios verticales y desde los laterales, por las tiras de luces con píxeles; en el centro cuatro puntos de luz que en código “Morse” significan la letra “H.” Si seguimos la pista del aire llegamos al alerón trasero, que cruza la trasera vertical acristalada. Y, aquí, también, hay puntos “Morse” que hacen de luz de freno.

Debajo de las luces está el maletero, con capacidad total de 441 litros, gracias al doble piso en el que se puede guardar una maleta grande. El espacio del maletero es una sorpresa.

Prueba Hyundai Ioniq 3 | Centímetros Cúbicos

También lo son las plazas traseras. En los asientos laterales se viaja muy cómodo, el central es para alguien de menor tamaño, el techo cae más bajo; hay mucho espacio para las piernas y el respaldo reclinado suma, igual que el suelo plano. Otra comodidad: los asientos traseros tienen calefacción.

El Ioniq 3 es pura tecnología, con la deportividad añadida de esta versión N Line y con otro detalle “Racing” como el volante. Para la navegación, el entretenimiento y la conectividad tiene una pantalla de hasta 14,6 pulgadas. Con conectividad basada en Android Automotive. Para facilitar el acceso a cosas cotidianas, como la climatización, tiene mandos físicos.

Volviendo a la nostalgia para los fans de los deportivos, el diseño puede recordar al Honda CRX , el Ioniq 3 en versión eléctrica, claro. La electricidad, por cierto, se la da una batería con dos tipos de capacidad a elegir: una de 42 kilowatios, con autonomía de 344 kilómetros y otra de 61 kilowatios, que es la que lleva esta versión N Line, con hasta 496 kilómetros.

Hyundai Ioniq 3 | Hyundai

Se construye sobre la plataforma EGMP de Hyundai, con una arquitectura de 400 voltios y una filosofía que busca la máxima eficiencia. La batería pasa del 10 al 80 por ciento en 29 minutos con carga rápida y en corriente alterna admite hasta 22 kiloWatios.

Si hablamos de seguridad tiene siete airbags de serie y ayudas como el Monitor de Ángulo Muerto, la Visión Periférica y Asistencia remota al aparcamiento.

También puede memorizar una maniobra para ayudar en determinadas situaciones de marcha atrás.

El Ioniq 3 acelera de 0 a 100 en 9 segundos y, dependiendo de la versión, desarrolla hasta 147 caballos, disponibles desde el primer momento; esto es respuesta eléctrica inmediata cuando necesitamos salir de un semáforo, adelantar o incorporarnos.

La dirección es precisa y el tacto de freno está bien afinado, se agradece en un eléctrico. Y para ahorrar batería se puede jugar con las levas del volante y los distintos niveles de retención que dan energía a la batería y en ciudad permiten conducir con el pedal del acelerador solamente.

Prueba Hyundai Ioniq 3 | Centímetros Cúbicos

Un factor muy importante en el ahorro de energía, en un coche eléctrico, es la aerodinámica. El Ioniq 3 tiene un coeficiente de resistencia de solo 0,26, que ayuda a reducir el consumo. Para dosificar o aprovechar al máximo la potencia están los modos de conducción.

Estamos ante un coche pensado especialmente para ciudad por sus dimensiones y su agilidad, pero también permite viajar y hacer vida familiar por su espacio interior.

Un eléctrico compacto con diseño deportivo, tecnología y cosas prácticas como la carga bidireccional o la solución, del doble suelo, para el espacio en el maletero.

Esta nueva apuesta de Hyundai tiene cualidades para despertar el interés por el mundo eléctrico, para quien no tenía pensado conducir uno, se llama Ioniq 3.