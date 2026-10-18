Salón del Automóvil de París 2026: deportivos y concept cars, el deleite de los aficionados más apasionados

Son un alarde de diseño, tecnología y prestaciones. Algunas veces futuristas, casi galácticos, y poco convencionales. Porque buscan que el público clave sus ojos en ellos.Son los Concept Cars y los deportivos.

En París, los fabricantes han sacado músculo gracias a estos escaparates tecnológicos que prefiguran el mañana, en muchos casos inspirándose en el pasado. Uno de los prototipos más espectaculares del Salón ha sido el Renault 8 Gordini Concept.

Se trata de un coupé biplaza eléctrico; una nueva interpretación de la leyenda, con un diseño inspirado en la competición. Una carrocería baja y ancha, con una postura radical y una potencia de 270 CV.

Siguiendo con la marca francesa, hay otro protagonista en distinto formato. Porque, al final, los prototipos importantes son los que pueden convertirse en el coche de muchos muy pronto. Se trata del E-Space Concept.

Salón de París 2026 | Centímetros Cúbicos

Con este vehículo de 4,70 metros de largo, con planteamiento de monovolumen familiar, Renault reinterpreta el espíritu del Renault Espace lanzado en 1984, que dejó una huella imborrable en la historia del automóvil. Eso sí, ahora con una carrocería y un diseño muy expresivos y futuristas.

Aunque para expresión, la personalidad con la que juegan los Renault 4. En esta ocasión con el Renault 4 JP4x4 Concept, un coche playero con tracción total, que rueda al descubierto, con puertas abiertas y techo perforado. Porque juega con los colores exteriores e interiores para dar más sensación de aventura.

Pero si hablamos de historia, diseño y deportividad, en esa ecuación no puede faltar Alpine, que ha aprovechado la cita para enseñarnos el A310.

El diseño de este A310 Vision se basa en el A310 de los años 70, y se presenta con una carrocería baja, ancha y morro afilado, con punta de flecha, encarnando el diseño que siempre caracterizó a Alpine.

Todo un ejercicio de diseño sobre una nueva plataforma que deja la puerta abierta a futuros modelos. También han mostrado el A110 Sculpture, que inspira las líneas del próximo modelo con esta denominación.

Cupra Tindaya | Centímetros Cúbicos

Otra de las “estrellas” que han brillado en París ha sido una berlina con tres motores eléctricos capaz de alcanzar 1.169 CV. Este salón ya ha visto la creación de unos cuantos AMG GT, así que, quizás era de esperar que el fabricante alemán escogiera esta cita para mostrarnos el nuevo Mercedes-AMG GT 4 Puertas Coupé. Con 5,09 metros de largo, destaca por su silueta tipo fastback, la parrilla AMG iluminada y un habitáculo muy digital.

Los fabricantes chinos también sacan músculo. Y aquí destaca Denza, la marca de lujo de BYD, con el Denza Z, un superdeportivo eléctrico capaz de superar los 1.600 CV.

En concreto, emplea tres motores eléctricos que desarrollan conjuntamente 1.604 CV y la escandalosa cifra de 1.240 Nm de par, enviados a las cuatro ruedas. Estará disponible en versión Coupé, Spyder ó Racing; cada una más prestacional que la anterior.

Otro gran representante europeo de la deportividad es Peugeot. El stand rebosaba personalidad con el E-208 GTI, exhibido junto a su emblemático predecesor, el 205 GTI. Que compartía espacio una reinterpretación del famoso 205 T16 de los años 80. Sin pasar por alto el RCZ Vision, que anticipa las líneas de los futuros modelos de la marca del león.

Salón de París | Centímetros Cúbicos

Mientras que, en Alfa Romeo, era imposible no fijar la vista en el Cuorerosso, diseñado por el madrileño Alejandro Mesonero-Romanos.

El Cuorerosso estaba expuesto junto al 33 Stradale. Un exclusivo superdeportivo inspirado en el legendario modelo de 1967, limitado a solo 33 unidades en todo el mundo y que solamente podías mirar, porque todas están vendidas.

Y Opel hacía lo propio con el STX Concept. Un coche experimental, eléctrico, que dejaría entrever las líneas de un familiar en el futuro. La gama GSE sacaba pecho con el último en incorporar estas siglas, el Corsa.

Citroën también provechó la cita parisina para, en su caso, recordarnos que apuesta más por lo urbano, con diseños fuera de lo común. La mejor prueba de ello es el regreso del mítico 2 CV, que está más cerca de nunca con el Citroën 2CV Concept 100% eléctrico… Y además también, con versión denominada 2CV Fourgonnette basada en las clásicas Azu y Dyane 6 400, que no pasaron inadvertidos para nadie.