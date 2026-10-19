Diminuto por fuera y enorme por dentro: el único coche 100% español del Salón de París es de LIUX y nos ha sorprendido la comodidad para subir y bajar

Entre los grandes fabricantes europeos, las numerosas marcas chinas y los espectaculares prototipos que han protagonizado el Salón del Automóvil de París 2026, también ha habido espacio para una pequeña empresa española. Se llama LIUX y ha llevado a la capital francesa su primer vehículo de producción, el LIUX Big, un diminuto eléctrico urbano de apenas 2,7 metros de longitud que tiene mucho más que ofrecer de lo que aparenta.

He tenido la oportunidad de subirme a este curioso vehículo y descubrir una de sus mayores virtudes: la facilidad para entrar y salir del habitáculo y el aprovechamiento del espacio interior. Porque, aunque desde fuera parece (y es) pequeño, por dentro ofrece una sensación de amplitud que llama la atención para tratarse de un coche de estas dimensiones.

Liux BIG | EP

Un coche de 2,7 metros en el que sorprende lo fácil que resulta entrar y salir

El LIUX Big mide únicamente 2,70 metros de largo, 1,50 metros de ancho y 1,52 metros de alto. Es decir, resulta considerablemente más corto que un turismo convencional y está pensado para moverse por las ciudades, encontrar aparcamiento y realizar desplazamientos cotidianos sin complicaciones.

Sin embargo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención al conocerlo en París es su accesibilidad. Entrar y salir resulta sorprendentemente cómodo para un vehículo tan pequeño, algo que no siempre sucede en los microcoches, donde las dimensiones exteriores suelen condicionar el acceso al habitáculo. Sin ir más lejos, me pude subir también al Microlino, un coche de concepto similar, y tuve serios problemas para salir del mismo. Fue un momento gracioso para todos por lo ridícula de la situación. Pero lógicamente, en cualquier contexto normal del día a día, el ridículo, más que gracioso, sería vergonzoso.

En el LIUX Big, la altura del asiento queda bastante alta, haciendo que el cuerpo no se quede por debajo de la rodilla. Salir del coche resulta tan sencillo como levantarse de una silla. Y se nota que el diseño está especialmente cuidado porque al salir tampoco es necesario girar el cuello para no golpearse la cabeza con el umbral de la puerta.

LIUX BIG | LIUX

Buen maletero para llevar la compra o mover equipaje

La disposición de sus dos plazas y el aprovechamiento de la carrocería permiten ofrecer un interior más desahogado de lo que su tamaño exterior podría hacernos pensar. Es una característica especialmente interesante para quienes buscan un vehículo urbano, pero no quieren renunciar a la comodidad de uso en el día a día.

Además, a pesar de sus dimensiones, el LIUX Big dispone de un maletero de 240 litros. Una capacidad considerable para un vehículo de esta categoría, suficiente para transportar la compra, pequeñas maletas o el equipaje habitual de dos personas.

El habitáculo apuesta por un diseño sencillo, con los elementos imprescindibles y un equipamiento que puede incluir aire acondicionado, calefacción, techo panorámico y sistema de sonido. Su objetivo no es competir con los grandes turismos en lujo, sino ofrecer una alternativa práctica para los desplazamientos urbanos.

LIUX Big | LIUX

Hasta 270 kilómetros de autonomía y una carrocería fabricada con fibra de lino

Pero la propuesta de LIUX no se limita al espacio interior. La empresa española también quiere diferenciarse por su tecnología de fabricación y por el uso de materiales sostenibles. De hecho, una de las grandes particularidades del Big es su carrocería fabricada con un biocompuesto que utiliza fibra de lino, un material de origen vegetal que permite reducir el peso y las emisiones asociadas a su fabricación.

Según el fabricante, esta solución permite disminuir considerablemente el peso de los componentes estructurales y reducir su huella de carbono respecto a materiales convencionales. Todo ello sin renunciar a una estructura reforzada de acero que incorpora elementos de protección para los ocupantes.

El LIUX Big es un vehículo completamente eléctrico y estará disponible con dos configuraciones de batería. La primera, de 15 kWh, anuncia aproximadamente 215 kilómetros de autonomía, mientras que la segunda, de 20 kWh, eleva esa cifra hasta los 270 kilómetros según el ciclo WMTC.

Para un vehículo concebido principalmente para circular por ciudad y alrededores, estas cifras pueden resultar suficientes para realizar varios días de desplazamientos cotidianos sin necesidad de recargar. Además, LIUX anuncia que será posible recuperar del 20 al 80 % de la batería en menos de tres horas utilizando un enchufe doméstico convencional.

En cuanto a sus prestaciones, el Big puede alcanzar los 90 km/h de velocidad máxima y acelerar de 0 a 50 km/h en unos 4,5 segundos, según los datos facilitados por la marca.

Fibra de lino en el LIUX Big | LIUX

Un coche español que llegará en 2027 por menos de 18.000 euros

Aunque su aspecto recuerda al de un automóvil convencional en miniatura, el LIUX Big pertenece a la categoría L7e, correspondiente a los cuadriciclos pesados. Por tanto, no se trata de un turismo de la categoría M1, sino de un vehículo ligero específicamente desarrollado para la movilidad urbana.

Esta clasificación permite reducir determinadas exigencias técnicas y de homologación respecto a un turismo convencional, aunque también implica diferencias importantes en materia de seguridad y prestaciones que conviene tener presentes antes de comprarlo.

La compañía española tiene previsto iniciar su comercialización durante el primer semestre de 2027, con un precio de partida inferior a 18.000 euros, antes de posibles ayudas públicas.

El proyecto también tiene un importante componente industrial nacional. LIUX desarrolla su tecnología en España y prepara la producción del Big en Azuqueca de Henares, Guadalajara, con la intención de comercializarlo inicialmente en mercados como España, Francia e Italia.

En un Salón del Automóvil de París dominado por grandes fabricantes y novedades internacionales, este pequeño vehículo ha conseguido llamar nuestra atención por una razón bastante más sencilla que sus cifras de potencia o su tecnología: demuestra que un coche no necesita ser grande para ofrecer un espacio interior bien aprovechado.

Habrá que esperar a su llegada al mercado para comprobar cómo se comporta en carretera, pero nuestra primera toma de contacto estática nos ha permitido descubrir que el LIUX Big tiene argumentos interesantes para quienes buscan un eléctrico urbano pequeño, práctico y, sobre todo, cómodo para entrar y salir.