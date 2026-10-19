Fiat prepara el hermano gemelo del Citroën 2CV y podría llamarlo Koala: un nuevo eléctrico barato con el ADN del Panda

Fiat tiene un Panda, acaba de presentar un Grizzly y ahora quiere añadir un Koala a la familia. Pero lo más sorprendente es que este último tendrá un hermano gemelo francés: el nuevo Citroën 2CV. La marca italiana ya tiene muy avanzado el desarrollo de un pequeño coche eléctrico que compartirá plataforma con el mítico modelo francés y que promete recuperar aquello que hizo famoso al Panda original: sencillez, practicidad y un precio asequible.

El proyecto se ha confirmado durante el Salón del Automóvil de París de 2026, donde Citroën ha presentado su reinterpretación eléctrica del legendario 2CV. Un coche que, como ya contamos en Centímetros Cúbicos, pretende democratizar el automóvil eléctrico con un precio objetivo de 15.000 euros.

Citroën 2CV | Citroën

El Fiat Koala será el hermano italiano del nuevo Citroën 2CV

Arnaud Belloni, nuevo responsable de Fiat, ha confirmado que la compañía trabaja en varios vehículos sobre la nueva plataforma E-car de Stellantis. El primero será un pequeño urbano eléctrico que compartirá buena parte de su tecnología con el Citroën 2CV.

De hecho, François Leboine, responsable de diseño de Fiat, asegura que su nuevo coche está tan preparado como el propio 2CV. La compañía podría haberlo mostrado en París, pero decidió reservar su presentación para otro momento.

Eso sí, no debemos esperar una copia del Citroën. Aunque compartirán arquitectura, Fiat seguirá un camino diferente en el diseño. Belloni ha descartado expresamente recuperar la estética de algún Panda clásico mediante una reinterpretación neorretro. En su lugar, apostará por un diseño moderno que conserve los valores tradicionales de la marca.

El objetivo es crear un automóvil compacto, funcional y económico, capaz de ocupar el lugar del actual Pandina, el pequeño Panda de combustión que lleva quince años en el mercado europeo.

Fiat Grande Panda | Fiat

Del Panda al Grizzly: ahora llega el Koala

El nombre también tiene su historia. Fiat ha registrado oficialmente la denominación Koala y Belloni ha reconocido que la marca ya tiene los nombres Panda, Grizzly y Koala. Incluso bromeó con que no puede utilizar Kodiak porque Skoda emplea uno prácticamente idéntico.

Sin embargo, todavía no está confirmado que el nuevo eléctrico vaya a llamarse Fiat Koala. Lo que sí parece evidente es la intención de aprovechar la popularidad del Panda para construir toda una familia de modelos.

En cuanto a su apariencia, Fiat podría inspirarse en el Ippo, un prototipo diseñado por estudiantes italianos que ganó un concurso organizado por la propia marca. Sus formas cuadradas y su carrocería compacta recuerdan al espíritu de los Panda originales, aunque todavía no sabemos cuánto conservará el modelo definitivo.

Fiat Grizzly | Generada con asistencia de IA

Un eléctrico barato que apunta a los 15.000 euros

La clave estará en el precio. Stellantis está desarrollando esta nueva generación de eléctricos urbanos para reducir considerablemente los costes de fabricación. La plataforma E-car permitirá compartir componentes entre diferentes marcas y aprovechar las economías de escala.

El Citroën 2CV tiene como referencia los 15.000 euros, una cifra a la que también podría aspirar Fiat. No obstante, el fabricante italiano todavía no ha confirmado el precio, la autonomía ni la potencia de su futuro eléctrico.

La nueva arquitectura está pensada para aprovechar la futura categoría europea de pequeños eléctricos de menos de 4,2 metros, inspirada en los kei cars japoneses. Una normativa todavía pendiente de aprobación que busca facilitar la llegada de coches más económicos.

Recreación virtual del posible Fiat Koala | Generada por IA

Fiat también pretende conservar alternativas de combustión para quienes todavía no pueden dar el salto a la electricidad. Una estrategia que ya había adelantado con sus planes para mantener vivo el Panda de gasolina.

La presentación del nuevo Fiat podría llegar en 2027, mientras que el Citroën 2CV tiene previsto iniciar su comercialización en 2028. Ambos formarían parte de la nueva generación de eléctricos asequibles de Stellantis, cuya fabricación está prevista en Italia.

Y aunque todavía no conocemos su diseño definitivo, la intención está clara: recuperar el coche popular, sencillo y barato. Justo lo que consiguió el Panda hace más de cuarenta años y lo que ahora Fiat pretende trasladar a la era eléctrica.