Ni uno ni dos metros: la distancia correcta en atascos según Tráfico

Detenerse correctamente en una retención es una de las asignaturas pendientes de muchos conductores. A menudo nos pegamos demasiado al vehículo de delante, ignorando el peligro que esto supone. La DGT ha aclarado cuál es la distancia exacta que debemos respetar para evitar riesgos.

¿A qué distancia te detienes cuando hay un atasco? Si dejas solo un metro, lo estás haciendo mal según la DGT. La respuesta correcta que garantiza tu seguridad es mantener entre dos y tres metros con el coche de delante.

Parece una distancia excesiva para estar parados, pero es una medida vital por tres razones fundamentales:

La primera es la seguridad ante un alcance trasero . Si un vehículo te golpea por detrás, este margen de dos o tres metros evitará que acabes empotrado contra el coche que te precede, evitando un accidente múltiple.

La segunda razón es la capacidad de maniobra . Si el coche de delante se avería o queda inmovilizado, tendrás espacio suficiente para girar y salir de la fila sin necesidad de dar marcha atrás.

Por último, ganarás en salud: esta separación reduce drásticamente la inhalación directa de los humos de escape del vehículo delantero.

No es una sugerencia cualquiera, es una norma de prevención básica. En tu próximo atasco, recuerda: cuenta dos o tres metros y protege tu seguridad y la de los demás. Respetar este espacio no te hará llegar más tarde, pero sí te hará viajar mucho más seguro.