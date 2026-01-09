Restricciones en el horizonte: qué pasará con los coches con etiqueta B en 2026

Si tienes un coche con etiqueta amarilla, el año 2026 marca un antes y un después en tu movilidad. La DGT ya ha puesto fecha al endurecimiento de las restricciones y los vehículos con etiqueta B son los siguientes en la lista.

¿Tienes un coche con etiqueta B? Pues prepárate, porque 2026 viene con curvas para la pegatina amarilla. Tras los vehículos sin distintivo, ahora te toca a ti sufrir las mayores restricciones en España. Los afectados son los gasolina de 2001 a 2005 y los diésel de 2006 a agosto de 2015.

Pero ojo, que no será igual en todas partes. Los ayuntamientos tienen la última palabra. En Madrid, de momento, podrás moverte por la ZBE general, pero cuidado con entrar en el Distrito Centro. En Barcelona, si hay un episodio de alta contaminación, te quedarás fuera de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y si vas a Bilbao, olvídate: allí el veto en horario laboral ya es una realidad incluso para aparcar. Incumplir estas normas en días críticos puede costarte multas de hasta 200 euros.

¿Qué opciones tienes? O saltas al transporte público o renuevas el coche, porque su valor de reventa sigue cayendo en picado. La cuenta atrás ha empezado y la libertad de movimiento para la etiqueta B se acaba. Recuerda que estas normas dependen directamente de cada ordenanza municipal, así que consulta siempre la normativa de tu ayuntamiento antes de entrar al centro.