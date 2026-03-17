Es el Golf GTI de Skoda, un compacto basado en el Monte Carlo con un motor gasolina todavía más potente y un consumo contenido

Que no le corresponda la misma etiqueta de Superventas que a los modelos más convocantes, no significa que no se haga año a año un lugar entre los coches más vendidos de España. El Skoda Fabia sabe cómo competir en el mercado. Obviando el beneficio intrínseco de ser un compacto hatchback, así como sus más de 25 años en las concesionarias, sus grandes valores son diversos y uno de ellos es el volumen básico de su maletero. Quienes buscan algo más de potencia –quienes buscan la potencia– ahora tienen otro motivo para elegirlo. Ahora o nunca, mejor dicho.

El Skoda Fabia 130 no es un cinco puertas cualquiera. Es el Fabia más potente que hasta aquí hemos conocido –y por amplia ventaja sobre la versión tope de gama en que se basa, la Monte Carlo– y es una edición limitada. De manera tal que no es un coche al que buscar simplemente por la experiencia deportiva que un automóvil de uso cotidiano te puede dar, sino una versión para pretendientes de lo preciado.

Lanzada a finales del año pasado, la nominación numérica responde a un doble significado. Por un lado, alude a los 130 años que acaba de cumplir la firma checa. El otro motivo, suponemos que buscado intencionalmente como consecuencia del especial aniversario, se lee en kilovatios. Kilovatios aumentados hasta dar con la cifra en cuestión. Una máxima de 130 kW (177 CV) lograda al echar mano al motor de cuatro cilindros 1.5 TSI EVO2.

Skoda Fabia 130 | Skoda

Skoda Fabia 130: detrás de su potencia sin precedentes

Ante un incremento considerable de potencia, una serie de mejoras específicas necesarias. Entre ellas, el equipo técnico del fabricante avocado al tren motriz reacondicionó la cámara de admisión y trabajó con el objetivo de mitigar las vibraciones.

La caja automática de siete velocidades también fue sometida a modificaciones, con el objetivo de ofrecer marchas más estiradas antes del cambio y así experimentar el máximo posible de potencia. Un consumo combinado contenido de 5,5 l/100 km no pierde de vista que, ante todo, hablamos de un cinco puertas pensado para el día a día. No por nada también se incluye un sistema de control y dinámica de conducción para adaptarse a cada entorno.

Dicho esto, decir Skoda Fabia es asociarlo automáticamente al mundo del rallye. El compacto lleva años sirviendo a la división Motorsport de la marca y esta edición de producción limitada hereda rasgos y posturas de la disciplina, como los refuerzos laterales de los asientos deportivos, sus llantas de 18 pulgadas y su suspensión rebajada en 15 milímetros, aspectos esenciales para el agarre en las curvas.

Skoda Fabia | Skoda

No solo el más potente

El Fabia 130, que se anuncia desde 31.650 euros financiación mediante, no es solo el más potente en la historia del modelo de serie, sino también, con una velocidad máxima de 228 km/h y un 0 a 100 km/h en 7,4 segundos, el Fabia de calle más rápido jamás creado. Vaya detalle clave para esos pretendientes de versiones preciadas que no se conforman con distintivos visuales. Estos últimos, por cierto, aquí no faltan, ni en el exterior ni en los umbrales.