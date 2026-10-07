Geely ya tenía un SUV híbrido barato. Ahora va a por el Skoda Kodiaq con un 4x4 enchufable pensado para Europa

Geely ha comenzado su desembarco europeo intentando convencer con una combinación bastante sencilla: coches electrificados, mucho equipamiento y precios muy competitivos. En España ya tenemos un buen ejemplo con el Geely Starray EM-i, un SUV híbrido enchufable que ha llegado a ofrecerse por poco más de 25.000 euros con promociones.

Pero el siguiente movimiento de la marca china va a ser bastante diferente. Geely no quiere quedarse únicamente en la pelea por ofrecer mucho coche por poco dinero. Ahora quiere subir un escalón y enfrentarse directamente a algunos de los grandes SUV familiares que tradicionalmente han dominado el mercado europeo.

Su próxima arma se llama Geely Monjaro EM-i y será, directamente, el nuevo buque insignia de la marca en Europa.

Geely Monjaro EM-i | Geely

Un SUV chino pensado específicamente para Europa

Geely presentará oficialmente el Monjaro EM-i al público europeo el próximo 12 de octubre durante el Salón del Automóvil de París. Y hay un detalle especialmente interesante: la marca insiste en que este coche no se limita a ser un modelo desarrollado para China y posteriormente exportado.

El fabricante asegura que el chasis ha recibido una puesta a punto específica siguiendo estándares europeos, precisamente uno de los terrenos en los que tradicionalmente más diferencias hemos encontrado entre algunos coches chinos y sus rivales europeos.

También contará con suspensión adaptativa y un sistema inteligente de tracción total, dos elementos que dejan bastante claro que este Monjaro pretende colocarse por encima del Starray EM-i que ya comercializa Geely.

Estamos, por tanto, ante un coche concebido como el gran SUV familiar de la marca.

Prácticamente tan grande como un Skoda Kodiaq

Sus dimensiones también ayudan a comprender dónde quiere posicionarlo Geely. El Monjaro ronda los 4,8 metros de longitud, con una distancia entre ejes cercana a los 2,85 metros.

Para ponerlo en perspectiva, se mueve prácticamente en las mismas cifras que un Skoda Kodiaq. Es decir, estamos hablando de un SUV de segmento D pensado para competir en una categoría donde también encontramos alternativas como el Hyundai Santa Fe, Kia Sorento o Peugeot 5008.

Geely promete además un interior especialmente espacioso y ha puesto bastante énfasis en el confort de los pasajeros. El Monjaro será uno de esos modelos en los que la marca china quiere demostrar que también puede competir en percepción de calidad, tecnología y refinamiento, y no únicamente recurriendo al precio.

La versión internacional ya deja entrever hasta dónde puede llegar esa apuesta: grandes pantallas, Head-Up Display, equipo de sonido de alta potencia, asientos delanteros con masaje y un habitáculo claramente orientado hacia el confort.

Geely Monjaro EM-1 | Geely

Híbrido enchufable y con tracción total

La otra gran diferencia respecto al Starray EM-i estará debajo de la carrocería. El nuevo modelo utilizará la arquitectura GEA Evo y la tecnología híbrida enchufable EM-i Super Hybrid de Geely.

La marca todavía no ha confirmado todas las especificaciones definitivas de la versión destinada al mercado europeo, por lo que tendremos que esperar a su presentación para conocer datos tan importantes como la potencia, la capacidad de la batería o su autonomía eléctrica homologada bajo ciclo WLTP.

Lo que sí ha adelantado Geely es que el Monjaro EM-i contará con tracción integral inteligente, convirtiéndolo en una alternativa bastante más ambiciosa que el Starray EM-i de tracción delantera.

En otros mercados, el sistema EM-i del Monjaro llega a ofrecer configuraciones de hasta 250 kW, equivalentes a unos 340 CV, aunque eso no significa necesariamente que esta vaya a ser la configuración elegida para Europa.

Geely está construyendo una gama mucho más rápido de lo que parece

Y este probablemente sea el aspecto más interesante del Monjaro. Hace apenas unos meses Geely era una marca prácticamente desconocida para muchos compradores españoles. Ahora está construyendo una gama que cubre segmentos completamente diferentes.

Ya dispone del SUV eléctrico E5 y del híbrido enchufable Starray EM-i, mientras que acaba de presentar también el Geely E2, su nuevo compacto eléctrico. El Monjaro EM-i completará esa ofensiva por arriba.

Lo que aún desconocemos es probablemente lo más importante: cuánto costará. Porque si Geely consigue repetir con su nuevo buque insignia la agresiva política comercial que ya hemos visto en el Starray EM-i, modelos como el Skoda Kodiaq podrían encontrarse con un rival bastante incómodo.

Y precisamente ahí estará la prueba de fuego del Monjaro EM-i. Geely ya ha demostrado que puede competir en precio. Ahora quiere demostrar que también puede hacerlo cuando hablamos de coches grandes, familiares, potentes y con aspiraciones mucho más altas.