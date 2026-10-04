Geely E2: el compacto eléctrico que quiere conquistar España con precio, tecnología y hasta 497 km de autonomía

El desembarco de Geely en España está siendo fuerte. Antes del verano pudimos conocer dos de los primeros modelos de la marca: el Starray EM-i, un SUV híbrido enchufable de 4,74 metros de largo y más de 1.000 kilómetros de autonomía, y el E5, un SUV eléctrico de 4,61 metros. Ahora llega el tercero en discordia, el pequeño de la familia: el Geely E2.

Con 4,13 metros de longitud, el E2 se convierte en el compacto 100% eléctrico de acceso del fabricante chino. Un modelo que, además de sus prestaciones y equipamiento, pretende competir también con el precio de mercado dentro de su segmento.

Geely E2 | Centímetros Cúbicos

Un diseño compacto y de formas redondeadas

A simple vista, el Geely E2 deja claro que estamos ante un coche compacto y recogido. Sus formas redondeadas le proporcionan una imagen muy particular, con un frontal de líneas suaves y sin parrilla.

En esta zona destacan unos faros altos y pequeños con forma triangular, un diseño que encuentra continuidad en la parte trasera con unas ópticas igualmente triangulares y estilizadas.

El lateral mantiene esa filosofía minimalista, aunque incorpora un elemento que aporta personalidad: el techo en formato bicolor. En la trasera, los contrastes en negro continúan en la zona del faldón, mientras que el portón presenta una imagen bastante despejada, con el nombre de Geely y del modelo en grandes dimensiones.

Geely E2 | Centímetros Cúbicos

Cinco plazas y mucha tecnología

El interior del E2 apuesta por una combinación de confort y tecnología. Pese a sus contenidas dimensiones, ofrece cinco plazas que sorprenden por su espacio, acompañadas de unos asientos ergonómicos.

Los materiales empleados en diferentes zonas del habitáculo, como los paneles de las puertas, el volante o la consola central, también buscan ofrecer una sensación agradable al tacto.

Pero el elemento que concentra buena parte de las miradas es su pantalla interactiva de 14,6 pulgadas. A ella se suma un espacio de fácil acceso destinado a la carga del teléfono móvil.

La practicidad también está presente en el maletero. El Geely E2 dispone de 375 litros de capacidad, a los que suma otros 70 litros en un espacio situado bajo el capó. Un hueco especialmente útil para guardar, por ejemplo, los cables de carga sin restar espacio al compartimento trasero.

Con los asientos posteriores abatidos, el volumen total supera los 1.300 litros.

Geely E2 | Centímetros Cúbicos

Dos opciones de potencia

El Geely E2 ofrece dos opciones de potencia: 80 y 115 CV, asociadas a baterías de 35 y 47 kWh de capacidad, respectivamente.

La batería de mayor capacidad es la que permite alcanzar una autonomía de hasta 497 kilómetros, aunque esta cifra corresponde a recorridos completamente urbanos.

Que sea un coche pequeño no significa que Geely haya dejado de lado la seguridad. Al contrario, el E2 incorpora diferentes asistentes especialmente interesantes para su planteamiento urbano.

Entre ellos se encuentran el frenado de emergencia, el control de crucero adaptativo y un sistema denominado chasis transparente 540 grados.

El coche más vendido en China en 2025

El Geely E2 llega a España con un dato que sirve para poner en contexto las ambiciones de la marca: fue el coche más vendido en China en 2025.

Ahora Geely busca trasladar ese éxito a nuestro mercado, aunque tendrá que enfrentarse a un segmento de compactos eléctricos cada vez más competitivo y con precios cada vez más ajustados.