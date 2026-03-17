SUV ELÉCTRICO LÓGICO Y COHERENTE
Con la gasolina por las nubes, este es el SUV chino lógico con el que cada kilómetro recorrido es ahorrar dinero
Es cierto que los eléctricos son caros, y si además, es SUV, más todavía. Pero siempre hay opciones en las que fijarse, como el BYD Atto 3, un SUV eléctrico que presume de buena autonomía, un precio accesible y una conducción especialmente agradable.
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Los SUV se presentan como los mejores coches para la adopción de la tecnología eléctrica. Tienen espacio más que de sobra para meter la batería, el peso no es problema y su popularidad ayuda que la tecnología llegue al máximo de personas. Coches como el BYD Atto 3 son, justo, lo que necesita el mercado actualmente, modelos lógicos, con una buena autonomía y un precio al alcance de muchas personas.
Quédate con esta idea: si buscas un SUV eléctrico que consuma poco, que no te deje tirado en viajes y que no cueste una fortuna, el BYD Atto 3 es uno de los tapados del mercado. Y sí, gasta menos que muchos modelos mucho más caros.
Basta con ver los datos: mientras otros SUV eléctricos se plantan fácil en 18 o 20 kWh/100 km, el Atto 3 se mueve en torno a 15,5–16,5 kWh/100 kilómetros en uso real. Esa diferencia, traducida a kilómetros, significa más autonomía con la misma batería. Y lo más importante: menos dependencia del cargador. Además, con 204 CV, la potencia es más que suficiente para cualquier necesidad diaria.
Como consecuencia, hace algo que a muchos compradores les importa más que la potencia o el diseño: te permite planificar viajes con más margen y te ahorra dinero si cargas en casa o en el trabajo. Gasta menos y, por tanto, te cuesta menos usarlo.
Por qué este SUV puede ser tu eléctrico ideal
Dentro de su categoría, el Atto 3 es de los pocos que combina tamaño real “de familia”, consumos contenidos y una batería que no necesita ser enorme para dar buenos resultados. No vas a arrastrar 600 kilos de celdas, y eso se nota. Es eficiente desde la base.
En ciudad se mueve con una suavidad que sorprende. Consume aún menos que en carretera y recupera energía con facilidad, así que si tu día a día es urbano, es difícil encontrar un eléctrico del mismo precio que ofrezca más kilómetros por carga.
Fuera de la ciudad también funciona bien. A 120 km/h no dispara el consumo como hacen otros SUV eléctricos más altos o pesados. Justo ahí está su gracia: no necesita 80 kWh para dar buenas cifras, lo que hace que cada recarga sea más barata y más rápida.
Si buscas autonomía real sin gastar más
Gracias a esos consumos, su autonomía real se acerca bastante a lo prometido. No es magia: simplemente está mejor afinado que otros competidores. Si usas cargadores rápidos, tampoco te eternizas, porque no te obliga a meter tanta energía cada vez.
Hay eléctricos más potentes, más llamativos y con más pantalla, pero pocos aprovechan la batería tan bien como este. Si lo que quieres es eficiencia, no postureo, el Atto 3 juega en otra liga.
Igual que con cualquier coche eléctrico, la clave está en el día a día: recargas más baratas, menos tiempo enchufado, menos ansiedad de autonomía y más kilómetros por poco dinero. Para quien busca un eléctrico sensato, práctico y accesible, este es uno de los que merece aparecer en la primera línea de recomendaciones.
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