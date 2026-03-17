Con la gasolina por las nubes, este es el SUV chino lógico con el que cada kilómetro recorrido es ahorrar dinero

Los SUV se presentan como los mejores coches para la adopción de la tecnología eléctrica. Tienen espacio más que de sobra para meter la batería, el peso no es problema y su popularidad ayuda que la tecnología llegue al máximo de personas. Coches como el BYD Atto 3 son, justo, lo que necesita el mercado actualmente, modelos lógicos, con una buena autonomía y un precio al alcance de muchas personas.

Quédate con esta idea: si buscas un SUV eléctrico que consuma poco, que no te deje tirado en viajes y que no cueste una fortuna, el BYD Atto 3 es uno de los tapados del mercado. Y sí, gasta menos que muchos modelos mucho más caros.

Basta con ver los datos: mientras otros SUV eléctricos se plantan fácil en 18 o 20 kWh/100 km, el Atto 3 se mueve en torno a 15,5–16,5 kWh/100 kilómetros en uso real. Esa diferencia, traducida a kilómetros, significa más autonomía con la misma batería. Y lo más importante: menos dependencia del cargador. Además, con 204 CV, la potencia es más que suficiente para cualquier necesidad diaria.

BYD Atto 3 | BYD

Como consecuencia, hace algo que a muchos compradores les importa más que la potencia o el diseño: te permite planificar viajes con más margen y te ahorra dinero si cargas en casa o en el trabajo. Gasta menos y, por tanto, te cuesta menos usarlo.

Por qué este SUV puede ser tu eléctrico ideal

Dentro de su categoría, el Atto 3 es de los pocos que combina tamaño real “de familia”, consumos contenidos y una batería que no necesita ser enorme para dar buenos resultados. No vas a arrastrar 600 kilos de celdas, y eso se nota. Es eficiente desde la base.

En ciudad se mueve con una suavidad que sorprende. Consume aún menos que en carretera y recupera energía con facilidad, así que si tu día a día es urbano, es difícil encontrar un eléctrico del mismo precio que ofrezca más kilómetros por carga.

Fuera de la ciudad también funciona bien. A 120 km/h no dispara el consumo como hacen otros SUV eléctricos más altos o pesados. Justo ahí está su gracia: no necesita 80 kWh para dar buenas cifras, lo que hace que cada recarga sea más barata y más rápida.

BYD Atto 3 | BYD

Si buscas autonomía real sin gastar más

Gracias a esos consumos, su autonomía real se acerca bastante a lo prometido. No es magia: simplemente está mejor afinado que otros competidores. Si usas cargadores rápidos, tampoco te eternizas, porque no te obliga a meter tanta energía cada vez.

Hay eléctricos más potentes, más llamativos y con más pantalla, pero pocos aprovechan la batería tan bien como este. Si lo que quieres es eficiencia, no postureo, el Atto 3 juega en otra liga.

Igual que con cualquier coche eléctrico, la clave está en el día a día: recargas más baratas, menos tiempo enchufado, menos ansiedad de autonomía y más kilómetros por poco dinero. Para quien busca un eléctrico sensato, práctico y accesible, este es uno de los que merece aparecer en la primera línea de recomendaciones.