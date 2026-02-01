Antes de comprarte un coche en 2026, hay algo que deberías ver: lo que de verdad se está vendiendo en Europa

Ya tenemos la lista más esperada de comienzos de cada año, la de los coches más vendidos durante el calendario anterior. No hay demasiadas sorpresas. De hecho, en cabeza continúa un modelo que confirma su hegemonía en el continente aunque con previsión de bajarse del primer puesto. Sin embargo, en el top 5 se ha encumbrado una marca que ha superado todas las expectativas.

El Dacia Sandero sigue arrasando, en mayúsculas. Durante 2025 sumó 243.676 unidades vendidas, liderando la lista y subrayando su hegemonía como triunfador de la última década. Sin embargo, es posible que este año haya un recambio en la cabeza de la clasificación porque el segundo de 2025, el Renault Clio, ha acumulado 229.778 ventas, con un aumento del 5,8% respecto a 2024. Al contrario, el Sandero, a pesar de su victoria, ha bajado un 9,8% respecto al año anterior. Parece que en 2026 se cruzarán las dos tendencias y el Clio podrá robarle el liderato a la leyenda de Dacia.

Dacia Sandero | Dacia

Gloria alemana

El top 5 lo completan tres modelos de Volkswagen. El T-Roc, el Tiguan y el Golf. Este trío de coches ya se encontraba en el top 10 de 2024, pero han continuado creciendo en el mercado hasta situar a la marca alemana como la gran sorpresa, e incluso triunfadora, de 2025. Grandes noticias para un fabricante que se encuentra en un proceso de cierre de plantas y giro estratégico. Las ventas respaldan las decisiones.

Dentro del top 10, Dacia cuenta con dos modelos, pues al Sandero se añade el Duster en el noveno puesto. Con un par de coches en este top también está Toyota con el Yaris Cross como sexto y el Yaris cerrando en el décimo. Peugeot ha logrado colocar al 208 y el 2008 en el séptimo y octavo lugar, defendiendo la apuesta por la electrificación de estos modelos.

Volkswagen T-Roc | EP

Hablando de eléctricos, Tesla se ha llevado un buen batacazo porque su Model Y ha bajado en la lista hasta el 15º puesto con un descenso del 28% de las ventas. El Tesla Model 3 también es el segundo modelo con peor caída, del 23,1%, y este triste podio lo cierra la nota negativa de Volkswagen, el Polo con un 20%.

El coche de culto

La revolución eléctrica del año, el amado Renault 5 E-Tech, convertido como el primer coche de culto de la nueva era de motorizaciones, ha entrado en el 45º puesto de la lista con 81.611 ventas. Nada mal para un recién estrenado y con una propulsión que aún genera dudas en buena parte de la población.

Renault 5 | Renault

Para acabar, una nota nacional, porque precisamente el top 50 de ventas en Europa durante 2025 termina con una leyenda española, el Seat Ibiza con un descenso del 10,2% de las ventas pero manteniendo un volumen superior a las 76.000. Sigue siendo un modelo incombustible.