Sale a subasta el coche con el que Iron Man salvó el mundo

Tony Stark sabe un par de cosas sobre juguetes molones, y ahora uno de sus favoritos está a punto de salir al mercado. Puede que no sea un traje de Iron Man, pero el Acura NSX roadster único que Robert Downey Jr. condujo en Los Vengadores se subastará este año a través de Cars & Bids, según ha confirmado Honda. El coche que apareció en la película de 2012 y que el actor también llevó al estreno real del film está construido sobre los huesos de un modelo de primera generación de 1991, aunque luce un aspecto inspirado en el concept de segunda generación que se mostró en el Salón del Automóvil de Detroit ese mismo año, así que es una mezcla única entre lo clásico y lo moderno.

Una pieza de museo rodante

El NSX sigue luciendo exactamente como lo hacía en el rodaje de la superproducción de Marvel. Su carrocería artesanal, que diseñó un equipo liderado por Dave Marek, director creativo de Acura, está acabada en un tono similar al del vino tinto, mientras que el interior está forrado en cuero negro e incorpora dos asientos aftermarket equipados con arneses de competición, lo que le da un aire de coche de carreras aunque sea una pieza de coleccionista que probablemente no volverá a verse en un circuito.

Acura NSK Stark | Honda

Incluso conserva la matrícula "Stark 33" que llevaba en la película. Cualquier entusiasta sabe que el NSX es un coche especial, y prueba de ello es que dos empresas diferentes están trabajando actualmente en restomods basados en él, pero el ejemplo de Stark no tiene parangón porque es literalmente irrepetible.

El coche se construyó sobre un NSX de 1991 que tenía más de 400.000 kilómetros en el cuentakilómetros cuando lo transformaron. Es una cifra considerable, desde luego, pero tenemos la sensación de que el coche se ha mantenido en perfecto estado desde que acabó el rodaje, porque Honda no iba a dejar que una pieza así se estropease por falta de cuidados, y además ha estado guardado en condiciones controladas durante más de una década, total que ese kilometraje importa menos de lo que parece a primera vista, sobre todo porque nadie comprará el coche para hacer de taxista.

Dinero de superhéroe para comprarlo

Honda no ha aclarado cuándo exactamente saldrá a subasta el supercoche único, aunque ha confirmado que será a través de Cars & Bids y que los beneficios de la venta irán destinados a una organización benéfica elegida por el comprador ganador. El fabricante también planea hacer una contribución adicional al Sundance Institute, mientras que el vehículo estará expuesto en el festival anual de cine de la fundación en Park City, Utah, esta semana, lo que seguramente disparará el interés de los coleccionistas antes de la subasta, porque cuanta más gente lo vea, más ganas tendrán de pujarlo.

Acura NSX Stark | Honda

El precio va a ser astronómico, ni lo dudes. Hemos visto recientemente cómo el NSX ha empezado a alcanzar cifras de siete dígitos, incluido el 1,06 millones de dólares que se pagaron por un NSX-R de 2003 el año pasado, así que esa cantidad parece el punto de partida mínimo para este ejemplar, pues tiene la ventaja añadida de haber aparecido en una de las películas más taquilleras de la historia del cine, y eso dispara su valor cultural más allá de lo mecánico.

Mira, el mercado de coches de película ha explotado en los últimos años, y ejemplos como el Aston Martin DB5 de James Bond han alcanzado más de 6 millones de dólares en subasta, aunque ese coche tenía un pedigrí más largo y apareció en varias películas de la saga. El NSX de Stark solo salió en Los Vengadores y en algunos eventos promocionales, pero la película marcó un antes y un después en el cine de superhéroes al ser la primera vez que Marvel reunió a sus personajes principales en una sola película, y eso le da un peso simbólico brutal que justifica cifras millonarias, porque estamos hablando de un objeto que forma parte de la cultura pop moderna.

¿Por qué vale tanto este NSX?

La rareza del coche es indiscutible, porque este no es un Civic y no existe otro igual en el mundo. Honda fabricó esta pieza específicamente para la película, y aunque el estudio podría haber hecho varias unidades para tomas de riesgo o escenas de acción, al final solo se construyó una, lo que convierte al NSX de Stark en una pieza de coleccionista absoluta que probablemente nunca volverá a salir al mercado una vez que encuentre comprador, así que quien lo consiga tendrá algo verdaderamente único.

Acura NSX | Honda

Además, el hecho de que Robert Downey Jr. condujese este coche tanto en la película como en el estreno real añade otra capa de valor. El actor se convirtió en sinónimo de Tony Stark durante más de una década, y los objetos asociados con su interpretación del personaje tienen una demanda brutal entre los coleccionistas de memorabilia de Marvel, vamos, que el NSX no es solo un coche deportivo modificado, sino un pedazo de la historia del Universo Cinematográfico de Marvel que puedes meter en tu garaje.

Si lo tuyo es coleccionar coches con historia, este NSX es la definición exacta de lo que deberías estar buscando. El problema es que vas a necesitar una cuenta bancaria similar a la del propio Tony Stark para poder llevártelo a casa, porque cuando salga a subasta, las pujas van a ser feroces entre coleccionistas de todo el mundo que querrán presumir de tener el coche que condujo Iron Man, y no sería raro ver una guerra de ofertas que acabase superando ampliamente el millón de dólares que ya parece casi garantizado como precio de salida.