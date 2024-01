La función de tu coche que deberías activar en invierno para evitar averías en verano

Los cambios de estación y de temperatura conllevan, casi siempre, modificaciones en nuestros hábitos. Los relacionados con el automóvil y su conducción no son excepción. Sin embargo, hay uno en este sentido que no se debería alterar con la época del año o, al menos, no de una manera tan drástica como normalmente se hace. Hablo del uso del sistema de climatización del coche que, una vez llega el invierno, pasa a un segundo plano. Pues bien, debes saber que no utilizarlo habitualmente, pese al frío intenso del ambiente, puede pasarte factura (nunca mejor dicho) cuando llegue el calor veraniego.

El equipo de aire acondicionado de un turismo convencional basa su funcionamiento en un compresor, es decir, una especie de motor que hace circular el gas refrigerante por el circuito de este sistema hasta las salidas de ventilación que se hallan en distintos puntos del habitáculo, pero siempre sobre el salpicadero y/o la consola central. Cuando tal componente, cuya energía suele proceder del propulsor, permanece mucho tiempo apagado, puede acumular sedimentos que están mezclados con su lubricación. De este modo, cuando se vuelva a encender, cabe la posibilidad de que esos posos semisólidos lastren su rendimiento e incluso ocasionen tapones por los que habrá que ir al taller.

Aire Acondicionado | Seat

Otra avería derivada de no usar el compresor durante meses puede ser la entrada de excesiva humedad en el circuito y en el propio compresor si sus sellados no son ideales, lo que produciría escapes de refrigerante, además de óxidos indeseados. Sea cual sea el origen, lo cierto es que esta es una de esas piezas del coche que sufren más daños cuanto menos se gastan y así lo experimentan decenas de miles de propietarios cada cambio de temporada. Entonces, ¿resulta importante no dejar de emplearla nunca?

En efecto. A fin de evitar deterioros cuyas reparaciones o sustituciones pueden ir de los 300 a los 800 euros según el modelo, activar el aire acondicionado del coche durante unos minutos cada vez que se circule, incluso en invierno, alargará la vida útil de un sistema que tanto echaríamos en falta en verano si no funcionase debidamente. Con la cabina fría, puede resultar molesto, pero lo será más tener un gran gasto imprevisto.