Es para familias sim complejos, un auténtico anti-SUV con 597 litros de maletero y consumo de utilitario que, sin truco alguno, cuesta 25.000 €

Pensar en las antiguas furgonetas como coche familiar puede generar en muchos una oleada de complejos, pero realmente son una opción muy sensata. Y prueba de ello es el Citroën Berlingo, un coche ideal para familias, que declara 597 litros de maletero y que puede acabar en nuestro garaje por 25.370 euros sin truco alguno.

Y es que no estamos hablando de una financiación como en otros casos, sino de un precio al contado con promociones por parte de la firma francesa. Esto se traduce en un Citroën Berlingo cuya compra no implica unas condiciones que, por norma general, hacen de esta un trámite más complejo de lo buscado.

Citroen Berlingo oferta | Citroën

Sea como fuere, a lo que uno sí que tiene atenerse es a la configuración del monovolumen francés. Y es que para conseguir dicho precio es necesario acogerse el motor diésel BlueHDi de 100 CV, al acabado Plus y a la carrocería M -es decir, la carrocería corta-.

Esto implica un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, aire acondicionado, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto y asiento del conductor con ajuste en altura entre otros.

Citroen Berlingo oferta | Citroën

En lo que a mecánica se refiere, el Citroën Berlingo recurre a un cuatro cilindros diésel de 1.5 litros turbo que desarrolla 100 CV y 250 Nm de par. Cifras que se gestionan por medio de una caja manual de seis relaciones y que permiten una velocidad punta de 172 km/h. Pero lo realmente importante es que declara un consumo combinado de tan solo 5,3 litros a los 100.

Pero, ¿realmente no tiene truco alguno la oferta del Citroën Berlingo? Lo cierto es que no ya que, como hemos mencionado, se trata de un pago al contado. No obstante, la casa de los dos chevrones ofrece la posibilidad de financiar la compra por 124 euros al mes.