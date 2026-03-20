El fallo inesperado de las balizas V16: por qué tu luz de emergencia podría dejarte tirado

Tener la baliza V16 en la guantera no garantiza que estés a salvo ni de los accidentes ni de las duras sanciones de tráfico. El problema viene ahora al conocerse que la mayoría de dispositivos a la venta emplean pilas alcalinas no recargables.

El clima extremo es el peor enemigo de sus pilas: en verano el calor de setenta grados las descarga, una temperatura fácil de alcanzar si dejamos el coche al sol; y en invierno, si las temperaturas bajan de los cero grados, la capacidad de las pilas cae en picado y su duración se reduce drásticamente. Además, si la humedad supera el 60%, las pilas pueden corroerse y dejar el dispositivo totalmente inservible.

Los expertos recomiendan sacar las pilas de la baliza y guardarlas en un estuche independiente dentro del coche para frenar su desgaste químico. De nada sirve tener conectividad por doce años si la energía se agota en solo dieciocho meses de reposo. Revisa hoy mismo la fecha de caducidad y asegúrate de que las pilas no tengan fugas de ácido. No llevar o no utilizar correctamente la baliza V-16 conectada está sancionado con multas de entre 80 y 200 euros.