Experto desvela cuál es el tipo de motorización que menos consume de todas

Es probable que si estás pensando en comprarte un coche nuevo tengas algunos dudas sobre qué tipo de motor quieres que lleve. Quizá si eres u purista del motor, tengas claro que quieres un gasolina o diésel, o si piensas en tener una buena relación entre eficiencia y rendimiento te vayas a por un híbrido, o si solo te mueves por ciudad y quieres poder entrar en cualquier lado estés pensando en un eléctrico.

Si nos vamos a los datos registrados de 2025, está claro que la motorización más popular es la híbrida enchufable junto con la 100% eléctrica, según los informes de ANFAC. Sin embargo, por muy populares que sean los coches con grandes baterías, puede que no sean los que menos consumen de todas las opciones que hay en el mercado.

Es por por eso que la cuenta de @edauto_ ha subido un video a la red social de Tik Tok, en el que precisamente responde a esta pregunta ¿Cuál es tipo de motor que menos consume?

Parece ser que, en términos generales, el clásico motor diésel sigue postulándose como la mejor opción si lo que quieres es hacer muchos kilómetros, incluso por encima de otras opciones tan populares como los híbridos ligeros y enchufables.

Pero cómo todo en la vida hay ciertos matices. Si donde más tiempo vas a pasear el coche es por tu ciudad, la opción más recomendable es un coche que disponga de batería, lo sorprendente de esto es que la mejor opción no es un 100% eléctrico, si no algún híbrido con el que conseguiremos ahorrarnos todavía más dinero.