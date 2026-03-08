Así queda el mercado de los coches europeos de lujo tras la integración de BMW y Alpina

Alpina nació en 1965 con una misión clara: la de tomar un BMW y llevarlo un peldaño más arriba en refinamiento y prestaciones. Durante décadas ha sido una casa rara, pequeña y muy querida por quien busca exclusividad mecánica en números limitados, pero hoy esa independencia se difumina porque BMW culmina un proceso que empezó hace años y convierte a Alpina en una marca dentro de la propia casa. Sí, BMW Alpina será el nombre que figure en lo más exclusivo del catálogo.

La integración no significa borrar el pasado, en teoría, pero los modelos que antes podían pasar por obras de coleccionismo muy exclusivas ahora tendrán una cadena de producción y distribución propia dentro del Grupo. Por un lado facilita acceso a clientes con dinero y ganas de personalización, pero por el otro también cambia la naturaleza de la marca, que deja de ser un tema artesanal y marginal para convertirse en una división premium oficial con los riesgos que conlleva.

El movimiento responde a una idea comercial sencilla: la de ofrecer algo que Mercedes ya hace con Maybach (lujo extremo sobre plataforma de serie) y, de paso, poner en el mercado variantes “de ultra-gama” que compitan por clientes que antes buscaban opciones externas o boutique.

Personalización a medida… pero dentro del concesionario

Para quien quiera un Alpina, la noticia es buena en lo práctico porque el catálogo de extras será extenso y oficial y habrá materiales exclusivos, acabados únicos y paquetes de personalización que se podrán pedir al comprar un BMW nuevo. Eso convierte la experiencia en algo más cómodo donde se diseña el coche desde origen con la garantía de la marca BMW y sin papeles interpuestos.

Además, la capacidad de producción y la red comercial de BMW permitirán escalar pedidos y ofrecer respaldo posventa internacional, y para un comprador, eso supone menos riesgo cuando el mantenimiento, garantía y retorno de inversión están más claros cuando el preparador forma parte del fabricante. También implicará que algunas piezas y configuraciones serán menos únicas que antes, porque la exclusividad se perderá si el volumen sube demasiado, y eso lo sabemos bien.

En resumen: habrá más opciones y más garantías, pero menos mística de taller secreto. Si buscas un Alpina “auténtico” de esas series de una docena de unidades, deberás mirar al mercado clásico. Si quieres un Alpina nuevo, caro y con soporte oficial, BMW Alpina será la solución práctica.

¿Y la división M? Complemento, no sustituto

La pregunta que se hacen muchos entusiastas es natural: ¿qué queda para BMW M? La respuesta es: lo mismo de siempre, porque Alpina, tal como se plantea ahora, apunta a modelos grandes y de lujo (Serie 7, X7), unos segmentos en los que la etiqueta M no es la elección natural. La superposición de propósitos existe, pero los roles pueden diferenciarse.

Mientras M seguirá siendo la referencia para deportividad máxima, chasis extremos y competición técnica, BMW Alpina ocupará la franja de lujo-deportivo con un enfoque más elegante y cómodo: potencia alta, calma en la marcha, interiores exclusivos y una puesta a punto dirigida al confort a ritmos rápidos, no a la brutalidad absoluta de circuito. Es más un sedán tipo Rolls-Royce que un coche de cronómetro, y ahí hay espacio para ambas.

Hay un riesgo real de canibalización si se equivocan en la ejecución, y algunos clientes que hoy eligen M por caché deportiva podrían preferir un Alpina por confort extremo con el mismo empaque. La solución está en separar gamas, precios y comunicación: M para la pura inmediatez, y Alpina para el refinamiento extremo. Si BMW lo hace bien, ambas caben en el mismo garaje sin pisarse.