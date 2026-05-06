Ya es posible ganar dinero y ayudar a salvar el planeta compartiendo el coche, no solo en las grandes ciudades

Las vías de acceso a las grandes ciudades españolas en hora punta siguen colapsándose de coches ocupados en su mayoría con una sola persona: una imagen diaria que refleja un modelo de movilidad cada vez más ineficiente y contaminante, que algunas iniciativas intentan revertir fomentando el coche compartido.

"La tasa de ocupación de coches en desplazamientos diarios en hora punta es de 1,1 personas y no tiene sentido seguir moviéndonos así", según la codirectora general de la aplicación Tribbu, Andrea García, cuya plataforma busca fomentar el 'carpooling' (coche compartido) con incentivos económicos vinculados al ahorro energético.

Según los datos facilitados por Tribbu, sus usuarios han evitado ya la emisión de más de 42.000 toneladas de CO2 a la atmósfera en estos primeros meses de 2026, una cifra similar a la absorción anual de 2 millones de árboles y que refleja el creciente interés por alternativas de movilidad compartida.

Andrea García, codirectora general de la aplicación Tribbu. | EFE

"Cada vez que compartes coche hay alguien que está dejando el suyo en casa para viajar como pasajero: nosotros certificamos ese ahorro energético, aglutinamos todo el ahorro de nuestros usuarios y se lo vendemos a las energéticas, que nos pagan por cada viaje compartido", señala García.

Este incentivo económico es posible gracias a los Certificados de Ahorro Energético (CAE), un mecanismo impulsado por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico (Miteco) mediante el cual las empresas energéticas financian medidas que reduzcan el consumo energético y las emisiones.

Gracias a este sistema, los conductores reciben actualmente alrededor de 4 céntimos por kilómetro y pasajero, mientras que el acompañante viaja gratuitamente.

Menos tráfico y emisiones, mayor seguridad vial

Aunque el dinero es uno de los principales atractivos para sus usuarios, portavoces de la Dirección General de Tráfico (DGT) también reiteran el enorme potencial ambiental de Tribbu y su efecto beneficioso para la seguridad vial.

"Parece un poco ineficiente que un vehículo que pesa dos toneladas se desplace para mover a una sola persona", afirma Pilar del Real, técnica de tráfico del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y usuaria como conductora de la aplicación gracias al proyecto '28027 Comparte Coche'.

La iniciativa, impulsada por la DGT junto a empresas como Banco Santander, Vocento, Alsa o Asisa en la zona de Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas (Madrid), busca reducir la congestión del entorno mediante el uso compartido del vehículo privado a través de la aplicación.

"Este ejercicio de coche compartido es una actividad que favorece la sostenibilidad y la seguridad y hace que seamos todos más eficientes", sostiene Del Real, quien destaca asimismo que utilizar la aplicación "no cambia tu rutina de viaje", ya que ofrece alternativas para un mismo trayecto.

No sólo en grandes ciudades

La filosofía del coche compartido no sólo resulta eficaz para grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, sino que también está desplegándose con fuerza en zonas de comunidades autónomas con menor cobertura de transporte público, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o La Rioja.

Hasta ahora, los viajes compartidos con Tribbu estaban restringidos al interior de una misma comunidad autónoma, pero García ha anunciado la ampliación en la distancia de los trayectos hasta un máximo de 170 kilómetros, lo que permitirá los desplazamientos entre distintas regiones.

"Creo que cada vez hay dos corrientes más diferenciadas en la sociedad: una que va más hacia el individualismo y otra muy fuerte que busca humanizar a la sociedad", reflexiona, "y creo que hay mucha gente queriendo conocer otra gente, queriendo relacionarse y queriendo colaborar: ésa es la gente a la que buscamos realmente y a la que premiamos" con este sistema, concluye.