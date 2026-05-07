Ni Seat Arona ni MG ZS: el SUV compacto que está arrasando en España es francés

Un dato llamativo se revela en los números de ventas correspondientes al abril español: de las marcas generalistas más populares del país, solo el león francés registró crecimiento durante el cuarto mes del año. En paralelo, pocos fueron los modelos líderes del mercado con variación positiva. Entre ellos, el Peugeot 2008, cuyo reciente notable aumento le significó el título del SUV de segmento B más elegido en este inicio del segundo trimestre.

Con un incremento de más del 52 % en relación con abril del 2025 –logrado al matricular casi 2.600 unidades–, este crossover concluyó el mes como el vehículo más demandado después del Dacia Sandero y el Seat Ibiza, pero ante todo dio la nota como el coche más vendido en el segmento de los B-SUV al hacerse cargo del 9,1 % de la participación en dicha categoría.

Peugeot e-2008 | Peugeot

A gasolina, con motorizaciones híbridas y también en modo totalmente eléctrico. Así sale de fábrica para acompañar a una gama de acabados de serie entre la que incluye desde principios de año una edición especial.

Peugeot 2008 en España: su posición y la competencia

El SUV urbano del momento viene de completar el 2025 como el Peugeot más vendido del mercado español, superando por apenas un puñado de ejemplares al compacto 208, también de fabricación nacional. Sin embargo, en este acumulado anual es el hatchback el modelo de la marca más representativo: se coloca como el cuarto vehículo más comercializado, mientras el 2008 ocupa por estas horas el décimo lugar, de momento con un aumento interanual de casi el cinco por ciento.

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Para destacar el reciente desempeño del crossover, en especial por tratarse de una competencia con cada vez más integrantes y un mercado europeo que cada vez apuesta más por esta medida de coches. El desafío no es menor teniendo en cuenta la influencia de referentes como el Seat Arona y el MG SZ, los que más unidades colocan en las calles españolas año a año.

En tanto, el Toyota Yaris Cross aparece mejor ubicado que el 2008 en lo que llevamos del 2026 y, con más del 13 %, es el que mayor crecimiento está experimentando en este segmento B-SUV.