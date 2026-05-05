El brutal cambio radical que le llega al Jeep Avenger modifica hasta el símbolo más reconocible de la marca

Momento de un medio término para la primera generación de un SUV urbano hijo del diseño boxy car. Así, nació el Jeep Avenger en 2022, apostando por superficies de carrocerías rectas y angulares, aunque expresadas éstas sin exagerar. Imaginamos que el modelo 2027 seguirá por la misma senda y, a pesar de las enigmáticas imágenes que acaban de publicarse por las vías oficiales, de momento todo se reduce a eso: a imaginar. Algo es seguro: las siete ranuras evolucionarán estética y funcionalmente.

Estamos ante el lavado de cara para uno de los coches más venndidos de España en la actualidad en su faceta elpectrica y esto incluye retoques en el emblema principal. A juzgar por estos teasers que juegan al misterio ocultando la verdadera cara del modelo próximo, se percibe un concepto de diseño de morro sin cambios radicales, sino sutiles. Sutiles y al mismo tiempo significativos.

Por un lado, los faros y la forma de las siete ranuras tal parece que conservarán su vigente lenguaje visual y se limitarán a ligeros retoques. Por otro, el cambio más notable correrá por cuenta por la delgada firma encendida agregada en el borde superior de la icónica calandra devenida en símbolo, para unir mediante iluminación LED ambas ópticas.

Nuevo Jeep Avenger | Jeep

El Avenger 2027: tira LED horizontal, pero con sello Jeep

De esta manera, las siete ranuras confirman en un modelo más su actual metamorfosis. Lo interesante radica en que, como sucede con el nuevo Jeep Compass, la marca estadounidense aprovecha su sello para destacar del resto de los fabricantes en tiempos de tiras lumínicas: a diferencia de las convencionales que suelen atravesar los logotipos, esta horizontalidad se manifiesta por separado mediante líneas discontinuas.

"Parte integral del legado de la marca, y en constante evolución con cada nueva generación, este distintivo inconfundible se introdujo con el CJ 2A, el primer Jeep civil de producción en serie, lanzado en 1945", recordó el fabricante en su boletín oficial los orígenes.

De momento, conformémonos con estos adelantos y los que se sucederán a lo largo del año, pues será recién sobre el final del 2026 cuando Jeep presente al nuevo Avenger, para luego oficializar la llegada a los concesionarios en los primeros meses del 2027.