Citroën no ha podido negarlo más: El mítico 2CV resucitará para democratizar el coche eléctrico

El Citroën 2CV fue uno de los coches más populares en Europa durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su éxito se basaba en unas pequeñas dimensiones que lo hacían un vehículo fácil de conducir, se adaptaba tanto al entorno urbano como al rural y lo más importante en época de austeridad, era barato. En 1990, dejó de producirse para dar paso a nuevos compacto de la marca francesa, como el AX o el Saxo. Sin embargo, ya es oficial que el 2CV resucitará.

A principios del año pasado ya habían sonado rumores sobre su regreso como un modelo 100% eléctrico. No obstante, Citroën se encargó de desmentirlos. Pero no han podido retrasar más el anuncio de lo que era un secreto a voces. El fabricante galo ha confirmado la vuelta del 2CV con motorización cero emisiones, con un cuerpo compacto y situándose en la franja de los 11.000 euros (con ayudas aplicadas) para democratizar el acceso a los coches eléctricos.

Diseño virtual del Citroën 2CV | Dejan Hristov

Plataforma low-cost

Uno de los motivos para que sea un coche tan asequible es que se construirá sobre la plataforma low-cost de Stellantis, conocida como Smart Car, en la que ya se basa el Citroën ë-C3. Este cuenta con una motorización 100% eléctrica de 113 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 10,4 segundos y una velocidad máxima de 135 km/h.

Además, esta plataforma permite instalar en el ë-C3 una batería de 44,2 kWh que entrega 322 kilómetros de autonomía. Es muy probable que el 2CV, al pretender ser un coche más barato, cuente con una mecánica más sencilla y tanto la motorización su potencia y la batería su capacidad al entorno de los 90 CV y los 27,5 kWh, empeorando algo las prestaciones y la autonomía.

Diseño virtual de un hipotético Citroën 2CV | Dejan Hristov

Un vecino como ejemplo

A nivel de diseño, el 2CV necesitará un gran lavado de cara porque la imagen de un vehículo ha cambiado muchísimo respecto a aquella que tenían entre los años 50 y 80. Pero Citroën quiere imitar a lo que hizo Renault con el R5 eléctrico manteniendo las líneas generales del diseño del modelo original. En definitiva, seguirá siendo muy compacto y de ángulos redondeados con un capó alargado.

Todavía no tenemos más información sobre este nuevo modelo. Lo más seguro es que la presentación de las primeras imágenes y detalles se lleve a cabo en un evento muy significativo para todos los fabricantes franceses, el Salón del Automóvil de París que en 2026 se celebrará del 12 al 18 de octubre.