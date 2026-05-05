Las opciones secretas desbloqueables en el nuevo Volkswagen ID.Polo

El Volkswagen ID.Polo ya está entre nosotros. Esa es, en realidad, una forma de presentarlo, pues para que lo veamos circular por las calles, a pesar de que acaba de lanzarse y ya se abrió a las preventas, habrá que esperar hasta el último trimestre del 2026. Sus especificaciones han sido publicadas con lujo de detalles y ya conocemos sus niveles de acabados. También aquellas características que no vienen configuradas ni desde la versión básica ni cuando, independientemente de cuál se trate, lo recibimos y entramos en el coche por primera vez.

Sobre esto último, pienso en una faceta que denominaría invisible y de la que he hablando en una reciente entrega sobre el Volkswagen ID.3 Neo. La marca la llama "Salsa secreta" y, en efecto, es uno de los distintivos con los que marca una diferencia. Desde lo funcional y desde lo "emocional". Comillas, sí, pues también usa Volkswagen este término para referirse a la carga nostálgica que genera llevar, de alguna manera, elGolf de serie 2 de la primera generaciónen este eléctrico.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Enciendes el coche y en primera instancia visualizas el diseño de instrumentación que en la pantalla de 10,25 pulgadas te viene por defecto, pero con unos rápidos ajustes, ya sea mediante el sistema de infoentretenimiento en la central de casi 13 pulgadas o, mejor aún, pulsando uno de los botones del volante –bienvenidos de nuevo los mandos físicos–, todo se vuelve retro y la imagen básica se convierte en clásica, tomando forma digital del cuadro del icónico compacto de principio de los años ochenta.

El nuevo ID.Polo: lo que se obtiene yendo por más

Nos esperan en el ID.Polo más funciones para desbloquear y a una de ellas se accede escalando en el nivel de acabados. A partir de la segunda versión, la Life, el maletero agrega un piso variable y aumenta sobremanera su versatilidad. Con el concepto ID.2all, el que dio origen a este modelo de producción, el fabricante alemán nos había anticipado un interior con alto grado de modularidad y compartimentos. Este elemento responde a aquel llamado.

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Por último, los opcionales, los que se obtienen cuando abonamos costes adicionales al equipamiento de serie. A saber, un gran techo panorámico de cristal que no ha pasado desapercibido desde que Volkswagen reveló el coche en la reciente presentación mundial, un sistema de sonido premium Harman Kardon de 480 vatios que viene con diez altavoces –entre los que destaca un subwoofer–, una función de masaje neumático con hasta tres programas para los asientos delanteros eléctricos de 12 posiciones y otra función de memoria para el conductor.