La ruta más americana llega a Europa de la mano de Jeep y Harley-Davidson

No sorprende. Las siete ranuras más célebres de la industria del automóvil se caracterizan por, cada tanto, llamar a sus fieles, sin importar de dónde vengan y cuál sea el punto de encuentro. En Daytona, Estados Unidos, año a año se celebra el Jeep Beach, probablemente la cumbre más convocante de la marca. En Europa hay con qué entretenerse, pero lo que acaba de iniciar trae un condimento especial, porque, de hecho, no es Jeep la principal protagonista.

Una nueva ruta de eventos para este 2026 ha comenzado en el Viejo Continente y va apuntada a los aficionados de la aventura al volante, pero sobre todo al manillar. El fabricante todoterreno y Harley-Davidson vuelven a ser socios y la retomada alianza se pone de manifiesto en el calendario de actividades destinadas a los viajeros en dos ruedas que acaba de comenzar. Hasta el 3 de mayo se movilizaban los moteros en el European Spring Rally de Senigallia, Italia, la primera congregación de una serie que culminará llegando a finales de año.

Ruta Jeep y Harley-Davidson | Jeep

El paso siguiente dejará su huella en Cascais, Portugal. Allí, del 18 al 21 de junio tendrá lugar el Harley Owners Group Rally. En septiembre la manada, autoconvocada precisamente a través de propietarios de Harley de todas partes del mundo, se mudará al European Bike Week de Faaker See, en Austria, para luego visibilizar a las mujeres motociclistas en el Internacional Ladies of Harley a comienzos de octubre en Pescara. La ruta termina en Génova con el HOG Winter Meeting el 28 de noviembre.

El objetivo de Jeep: darle visibilidad a su nuevo Compass 4x4 eléctrico

Jeep, mediante redes, tanto sociales como de sus concesionarias, promueve estos encuentros, pero su colaboración va de la mano con un interés puntual: la difusión del nuevo Compass 4xe, el único de la gama con faceta de tracción a las cuatro ruedas. Dato no menor que puede que te genere algo de desilusión: el Compass en modo 4xe ya no es híbrido enchufable, sino que pasa a ser completamente eléctrico, con configuración de motorización dual y potencia combinada máxima de 375 CV.

Jeep Grand Cherokee | Jeep

¿Puro show? No es la primera vez que vemos a un SUV todoterreno convertido en 100 % eléctrico necesitar de espectáculos para aproximarse a una eventual aceptación. La industria ha girado hacia la electricidad y queda claro que los off-road no se mantienen al margen. El Compass, al menos, puede excusarse en su condición de SUV principalmente urbano que a su vez se dota para la conducción fuera de carretera. Por otro lado, en estos eventos con Harley Jeep llevará todos los modelos Compass y, a modo de consuelo, los motores de combustión no faltarán.