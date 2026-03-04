El conflicto en Oriente podría hacer que la gasolina se dispare y la historia lo demuestra

No es de extrañar que el conflicto que está sucediendo ahora mismo en Oriente con guerras entre varios países acabe afectando directamente en nuestros bolsillos con una nueva subida de precio del combustible. Sobre todo porque Irán es el principal proveedor de China y con todo lo que está sucediendo, seguramente tenga que buscarse otro vendedor.

El estrecho de Ormuz, uno de los más transcurridos a nivel comercial, se encuentra actualmente cerrado. Esto va a hacer que muchas navieras se buscan otras rutas de transporte, las cuales, den por hecho de que van a ser más largas y en consecuencia más caras también.

De hecho, Fenadismer ya ha advertido en un comunicado que sus estimaciones son que se produzca una subida de precio de unos 20 céntimos el litro en un margen de una semana. Lo cual haría que el precio de la gasolina estuviera rozando los 2 euros por litro, algo que dolería mucho más a la hora de llenar el depósito.

Surtidor con gasolina 100 | ISTOCK

Lo mejor de esto (irónicamente por supuesto) es que esta subida era bastante predecible, solamente tenemos que fijarnos en otras grandes guerras de la historia para darnos cuenta de que al final el resultado el resultado siempre es el mismo. Hace cerca de 40 años, cuando la Guerra del Golfo y Estados Unidos estaba enredada con Irak, un solo barril de petróleo paso de unos razonables 15 euros aproximadamente, a más de 50 en apenas un parpadeo como se suele decir.

El tiempo dirá cómo de acentuada será esta subida y sobre todo, cuánto se mantendrán esos precios disparatados, pero lo que parece 100% evidente es que se avecine una nueva época de tener que sacar la libreta para apuntar los kilómetros que vamos haciendo cada día para que no nos llevemos un susto demasiado grande cuando toque pasarse por la gasolinera.