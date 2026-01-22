Renault está regalando 200 euros en combustible a sus clientes, que y tienen hasta febrero para pedirlos

Esto no es un descuento ni una financiación trampa, es dinero contante y sonante que Renault pone en tu bolsillo si compraste uno de sus coches el año pasado. La marca francesa regala 200 euros en combustible Repsol a los clientes que adquirieron un modelo GLP o diésel durante 2025, pero hay que solicitarlo antes del 28 de febrero de 2026. Si no lo pides, no lo cobras, así que más vale que te pongas las pilas.

¿Cómo funciona el chollo?

La promoción es sencilla y sin letra pequeña envenenada. Si compraste un Renault Clio o Captur Eco-G de GLP entre febrero y diciembre de 2025, tienes derecho a un cheque de 200 euros para repostar AutoGas en cualquier gasolinera Repsol, Campsa, Petronor o Petrocat. El cupón te llega a través de la app Waylet y tiene validez hasta febrero de 2027.

Renault Clio 2026 | Renault

Lo mismo aplica si tu compra fue un Renault diésel nuevo durante ese periodo. En este caso, los 200 euros son para repostar Diésel NEXA, que es el combustible 100% renovable de Repsol. Las condiciones son idénticas y el proceso de solicitud también, así que no hay excusa que valga para dejarlo pasar.

Para conseguir el cupón necesitas rellenar un formulario y adjuntar la factura de compra junto con la ficha técnica del vehículo. Es un trámite de cinco minutos que te pone 200 euros en el bolsillo, y la fecha límite para hacerlo es el 28 de febrero. Si te despistas, el dinero se queda en Renault y tú te quedas con cara de tonto.

Modelo Renault Captur | Europa Press

¿Cuántos kilómetros son 200 euros?

En el caso del GLP, 200 euros dan para mucho porque el litro de AutoGas cuesta menos de la mitad que la gasolina. Hablamos de varios miles de kilómetros de conducción gratis dependiendo de cómo uses el coche, así que no es ninguna tontería. Para quien ya apostó por un Clio o Captur Eco-G, este regalo endulza todavía más una elección ya de por sí inteligente.

Con el diésel NEXA el rendimiento es menor porque el precio por litro es más alto, pero sigue siendo combustible gratis que no tenías contemplado. Eso sí, hay un límite de descuento máximo de 10 euros por repostaje con un mínimo de 30 euros de carga, así que tendrás que ir dosificando el cupón en varias visitas a la gasolinera.

La promoción también cubre vehículos de ocasión Renault o Dacia a GLP comprados en ese periodo, lo que amplía bastante el número de beneficiarios potenciales. Si pillaste un seminuevo con etiqueta ECO el año pasado, revisa las condiciones porque podrías tener un cheque esperándote sin saberlo.

Dacia Sandero | Dacia

¿Por qué deberías actuar ya?

El 28 de febrero está a la vuelta de la esquina y este tipo de promociones no se publicitan demasiado. Aunque Renault cumple con informar a sus clientes, pero entre el papeleo de la compra y el día a día es fácil que se te pase el plazo, y una vez que caduca, no hay reclamación que valga.

El trámite es rápido y se hace online, así que no tienes que ir al concesionario ni llamar a ningún teléfono de atención al cliente. Buscas el formulario en la web de Renault, subes los documentos y esperas a que te llegue el cupón a la app. Más fácil imposible.

Si conoces a alguien que compró un Renault GLP o diésel en 2025, hazle un favor y pásale este artículo. Hay 200 euros en juego que mucha gente no sabe que tiene, y febrero se acaba antes de lo que piensas. El dinero está ahí esperando, y solo hay que ir a buscarlo.