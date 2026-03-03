Así es el accesorio más original que puedes comprar para el Dacia Bigster, que lo convierte en un "hotel"

Le había dado vueltas durante semanas a pillarme una furgoneta vieja, meterle un colchón en la parte de atrás y plantarme en Madrid cada vez que tuviera que probar coches. Nada del otro mundo, solo cuatro chapas con ruedas donde poder echar la siesta sin arruinarme en hoteles. Ahora llega la marca rumana y me dice que puedo ahorrarme el problema de buscar furgonetas Renault Master oxidadas, porque el Bigster se convierte literalmente en una cama con ruedas, y no es broma.

Un colchón desplegable donde antes había asientos

El invento se llama Sleep Pack, y Dacia lo ha diseñado para transformar el interior del Bigster (que no el Duster) en un espacio donde dormir. La idea va de sencillez práctica, así que nada de sistemas hidráulicos ni mecanismos que parecen sacados de un Transformer.

Cama Dacia Bigster | Dacia

El Sleep Pack despliega un colchón de 190 centímetros (cama grande) que ocupa todo el habitáculo y convierte el SUV en un dormitorio improvisado pero perfectamente funcional. Rápido y sin historias.

El módulo también actúa como superficie tipo mesa una vez extiendes la cama que está pensada para comer o hacer lo que te dé la gana al aire libre, además de ofrecer espacio de almacenamiento para el equipaje. El Bigster mantiene zonas prácticas donde meter las cosas incluso con la cama desplegada, así que no parece un trastero ambulante. La marca ha pensado en que esto no sea solo para dormir, sino para vivir un rato ahí dentro sin agobiarte.

Un techo panorámico que te convierte en astrónomo

La gracia del asunto está en combinar el Sleep Pack con el techo panorámico del Bigster, porque el interior se transforma entonces en una especie de observatorio móvil desde el que contemplar el cielo nocturno directamente desde el colchón. Dacia lo llama "Million Star Hotel" y no le falta razón.

Dacia Bigster | Dacia

La experiencia de quedarte ahí tumbado mirando las estrellas tiene su punto, porque la marca insiste en que el lujo no va de excesos, sino de contar con los elementos adecuados: una cama cómoda, un entorno natural y un firmamento lleno de puntitos brillantes. Es filosofía de andar por casa, pero funciona.

Dacia montó un evento en el Galloway Forest Park de Escocia para rematar la jugada, en el primer parque certificado como Dark Sky Park del Reino Unido, donde sortearon plazas el 25 y 26 de febrero para pasar la noche en este peculiar hotel rodante. Los afortunados podrán contemplar un evento astronómico en el que seis planetas se alinearán y Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio se verán a simple vista. La marca ha pensado en todo para que la experiencia merezca la pena.

Un SUV de 4,57 metros desde 24.990 euros

El Dacia Bigster es el modelo más grande que comercializa actualmente Dacia, un SUV compacto que se planta por encima del Duster con sus 4,57 metros de longitud, interior de cinco plazas y un maletero que puede superar los 600 litros según la motorización que elijas. Espacio no le falta.

Dacia Bigster | Dacia

La oferta de motores es variada y todos llevan etiqueta ECO de la DGT, con opciones que van desde el híbrido ligero de 140 CV hasta el híbrido convencional de 155 CV con consumos de 4,6 litros cada cien kilómetros. También tienes versiones compatibles con GLP si lo tuyo es ahorrar en combustible sin renunciar a unas prestaciones decentes, e incluso hay opción de tracción 4x4 para los que les guste salirse del asfalto de vez en cuando.

La gama incluye cuatro niveles de acabado, desde el Essential hasta el Journey, y los precios arrancan en 24.990 euros para el modelo de acceso y llegan hasta los 32.890 euros en la versión más equipada. Nada mal para un SUV que además te sirve de cama.

Así que ya sabes: si lo tuyo es dormir bajo las estrellas sin complicarte la vida buscando furgonetas viejas en Wallapop, el Bigster con Sleep Pack puede ser tu solución. O al menos una excusa estupenda para no gastarte lo que vale un riñón en hoteles cada vez que te toque salir de casa.