Consume poco, tiene etiqueta ECO y lo tienes por 13.000 euros de ocasión para entrar en ZBE sin necesidad de un eléctrico

Los coches con etiqueta ECO se han convertido en este 2026 en un negocio redondo para las marcas que inflan precios con cualquier excusa tecnológica, pero podrías saltarte todo ese circo comprando un Opel Corsa 1.4 GLP de hace unos años y conseguir la misma pegatina verde por 10.000 o 13.000 €. Las unidades fabricadas entre 2018 y 2020 circulan por el mercado de ocasión con kilometrajes razonables, y además traen de serie una instalación bifuel homologada que funciona sin necesidad de pasar por talleres externos ni papeleos raros. Encontrarías un urbano normalito con acceso a Madrid Central y a zonas de bajas emisiones sin gastarte un dineral en baterías ni enchufes, así que tiene sentido mirarlo antes de firmar una financiación que te deje en números rojos.

Un utilitario que no llama la atención

Conseguir etiqueta ECO sin montar en algo que parezca un prototipo de feria o sin gastarse un dineral es posible con el Corsa 1.4 GLP, porque tiene aspecto de coche corriente y no da vergüenza aparcarlo donde sea. Podrías buscar unidades con 60.000 u 80.000 kilómetros en el cuentakilómetros y llevártelas por entre 10.000 y 12.500 € según el acabado que elijas, mientras que el motor de 90 CV cambia de gasolina a GLP cuando le da la gana sin que tú tengas que hacer nada raro ni tocar botones.

opel_corsa_s_7 | Centímetros Cúbicos

La carrocería mide 4,02 metros de punta a punta, así que cabe en huecos imposibles sin necesidad de hacer 47 maniobras. El diseño no destaca ni para bien ni para mal, total que es un utilitario europeo con líneas convencionales que pasa desapercibido entre el tráfico sin levantar miradas. Si abres el maletero te encontrarías con 285 litros de capacidad que se convierten en 1.120 cuando abates los asientos de atrás, y además los materiales del interior no parecen sacados de un bazar chino ni crujen cuando los tocas.

Imagínate: Podrías circular por el centro de Madrid o por cualquier zona restringida sin que nadie te pusiera pegas gracias a la etiqueta ECO, aparcar en espacios ridículamente pequeños porque el coche es compacto y beneficiarte de descuentos en algunos peajes. La autonomía supera los 900 kilómetros combinando ambos depósitos, así que no tendrías que planificar cada viaje como si fueras a cruzar el Sáhara ni sufrir por encontrar gasolineras con GLP porque están por todas partes.

Opel-Corsa_OPC | Centímetros Cúbicos

Ahorrarás en cada repostaje

El bloque 1.4 de cuatro cilindros no te va a dejar con la boca abierta por sus prestaciones, pero mueve el coche correctamente tanto en ciudad como en autopista mientras consume entre 6 y 7 litros cada 100 kilómetros funcionando con gas. Pagarías 0,70 € por cada litro de GLP frente a los 1,60 € que cuesta ahora mismo la gasolina, así que podrías ahorrarte de 70 a 90 € al mes si recorres unos 12.000 kilómetros al año sin hacer virguerías ni conducir como un monje.

La red de talleres Opel lleva décadas funcionando por toda España sin fallar, y eso marca la diferencia frente al Fiat Panda o al Lancia Ypsilon porque encontrarías repuestos y mecánicos sin tener que investigar en foros oscuros de internet. La instalación bifuel sale de fábrica con todos los papeles en regla, mientras que el mantenimiento del sistema de gas no te costaría más que el de un gasolina normal salvo por la revisión obligatoria del depósito cada 10 años según manda la normativa europea.

Fíjate bien en que el coche tenga todo su historial de mantenimiento hecho en talleres oficiales y comprueba que las revisiones del sistema de GLP estén al día, porque así te quitarías problemas con la ITV y además te asegurarías de que todo funciona como debe sin sorpresas desagradables al mes de haberlo comprado.

opel_corsa_s_2 | Centímetros Cúbicos

Una compra inteligente para presupuestos realistas

Hacerte con un Corsa 1.4 GLP de ocasión tiene mucho sentido si valoras la etiqueta ECO pero te niegas a pagar los sobrecostes de un coche nuevo o de un híbrido inflado de precio, porque además este modelo ya ha sufrido la depreciación salvaje de los primeros años y te permite ahorrarte entre 5.000 y 7.000 € de golpe. Los acabados intermedios como el Selective o el Edition incluyen climatizador automático, pantalla táctil y ayudas básicas a la conducción sin complicarte la existencia con una tecnología inútil que nunca vas a usar, así que tendrías lo justo para ir cómodo sin pagar extras absurdos.

Este Opel funciona bien como urbano si buscas algo convencional con pegatina verde a precio sensato, porque no brilla en ningún apartado concreto pero tampoco falla en lo importante mientras mantiene una red de talleres fiable por todo el país. Podrías conseguir acceso a zonas restringidas y mejor equipamiento que un gasolina recién salido de fábrica gastando bastante menos pasta, total que solo salen ventajas si sabes elegir bien.

Si odias tirar el dinero en cuotas desorbitadas y que no terminan nunca y prefieres gastártelo en cosas que de verdad necesitas, el Opel Corsa 1.4 GLP de segunda mano es una de esas compras que funcionan sin complicaciones. Tiene etiqueta ECO, sistema bifuel que va bien, talleres por todas partes y un precio que ronda los 13.000 € o menos, así que merece la pena echarle un vistazo sin darle mil vueltas.