Con este truco conseguirás mantener a los gatos lejos de tu coche

Ahora que las temperaturas bajan, es común que los gatos se escondan en los bajos del coche para entrar en calor. Aunque para ellos es una cuestión de seguridad, pueden ser un riesgo si arrancamos sin saber que están ahí escondidos. También pueden arañar el coche y dañarlo. Existen trucos para mantenerlos alejados y evitar que dañen el automóvil o dañarlos a ellos.

Los gatos son muy sensibles a los olores, y pueden llegar a molestarles si son muy intensos. Por eso, aplicar aceites esenciales en el coche es de gran ayuda. Puedes colocarlo sobre las ruedas del coche, o meter un trozo de papel impregnado de aceite esencial bajo el capó.

Otra opción muy sencilla es colocar un objeto con superficie reflectante. Un CD que refleje la luz cerca del coche mantendrá a los gatos a distancia. Las botellas de agua cumplen el mismo objetivo, y son una medida eficaz y que todos tenemos por casa.

Aunque sigas alguno de estos métodos, nunca está de más asegurarse de que no hay nadie debajo del coche. No tienes más que dar unos golpes en el capó. No tienen que ser muy bruscos, solo llamar la atención de un posible gato bajo el vehículo.