Este SUV premium es ya un viejo conocido, pero se renueva manteniendo motores diésel con etiqueta ECO

Fue en el año 2015 cuando Audi introdujo a la segunda generación de uno de sus mayores éxitos, el Audi Q7. Ya han pasado nueve años desde entonces y, pese a que la vida comercial del SUV alemán debería estar ya finiquitada, aguanta el tipo. ¿Cómo? De la mano de otra actualización que lo mantiene fresco y, sobre todo, como una opción interesante dentro del sector.

Bien es cierto que a nivel estético no encontramos apenas cambios, pero ello se debe a que se centran, fundamentalmente, en la puesta a punto. Así, nos encontramos con un Q7 que, en apariencia, no ofrece demasiadas novedades, pero que no deja de ser una mala opción frente a competidores como el Mercedes-Benz GLE o el BMW X5.

Audi Q7 2024 | Audi

Esto lo consigue de la mano de una parrilla Singleframe que ahora muestra un nuevo diseño, así como por acoger un panel de abeja rematado en aluminio satinado. Los faros delanteros también experimentan cambios, siendo ahora más estilizados, mientras que el lateral se limita a ofrecer llantas de nuevo corte y con medidas que van desde las 19 hasta las 22 pulgadas y la zaga cumple con la actualización con unos pilotos con nuevo diseño LED.

Todo ello se complementa con una paleta de colores que se amplía por cortesía de las tonalidades Oro Sakhir, Azul Ascari y Rojo Chili. Sin embargo, en el habitáculo no encontramos cambio alguno más allá de un cuadro de mandos digital adaptado para mostrar nueva infografía y las funciones más avanzadas que ofrecen ahora las ayudas a la conducción, como el cambio involuntario de carril capaz de detectar turismos, motos y camiones.

Audi Q7 2024 | Audi

Pero es que lo verdaderamente interesante del renovado Audi Q7 lo encontramos en su puesta a punto. Ahora, el SUV de los cuatro aros ofrece suspensión neumática de serie, y estrena un eje trasero direccional de serie en la variante V8 y opcional en los V6, gama mecánica que, por cierto, se mantiene inalterada.

Y aunque bien es cierto que aún no se ha hablado de la versión PHEV, el Q7 se sigue vendiendo con dos versiones diésel -con etiqueta ECO gracias a un sistema MHEV- y dos gasolina. Las dos primeras se acogen a un mismo V6 de 3.0 litros sobrealimentado por turbo que produce 231 y 286 CV respectivamente. En la gama gasolina podemos distinguir dos motores, siendo el primero un V6 TFSI de 340 CV y el segundo un V8 TFSI de 507 CV reservado en exclusiva para el SQ7.

Con todo ello, el SUV de Audi ya está disponible en España desde 79.000 euros. En caso de que queramos hacernos con la variante 50 TDI de 286 CV el desembolso asciende hasta los 86.270 euros; hasta los 85.770 euros con el 55 TFSI y hasta los 12.770 euros con el SQ7.