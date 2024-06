Este nuevo crossover tiene hasta siete plazas en menos de 4,4 metros de longitud

El Citroën C3 Aircross 2025 arranca su comercialización en España en estos días. Lo hace inicialmente con motorización 100% eléctrica y con una variante de gasolina con 100 CV que es el punto de acceso, dejando para algo más adelante la llegada de las interesantes versiones híbridas ligeras con 136 CV de potencia.

El motor de gasolina con 100 CV solo se comercializa en combinación con una caja de cambios manual de seis velocidades y se sitúa como un básico recomendable por prestaciones. El eléctrico hace uso del motor con 113 CV acompañado de una batería con 44,2 kWh de capacidad con la que se podrán superar los 300 km de autonomía (todavía no hay datos oficiales).

Citroën C3 Aircross | Citroën

Citroën ha indicado que en un futuro cercano se ofrecerá también una versión eléctrica con batería de mayor capacidad con la que se podrán superar los 400 km de autonomía, siendo más indicada para desplazamientos medios. La tercera fila de asientos no se podrá añadir en los eléctricos, siendo algo exclusivo del C3 Aircross de combustión.

Los niveles de acabado se denominan You, You Plus y Max. El más sencillo cuenta con faros LED, aire acondicionado, lector de señales de tráfico, instrumentación Head Up Display, ordenador de viaje, alerta de carril, elevalunas eléctricos delanteros, sensor de estacionamiento trasero, volante multifunción, bluetooth, USB, etc.

Citroën C3 Aircross | Citroën

En las terminaciones más completas también se pueden encontrar las llantas de aleación ligera, climatización automática, detector de objetos en ángulo muerto, pantalla táctil de 10,2 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, cámara posterior, tapizado mixto tela/piel, cargador de móvil por inducción, etc.

Los precios recomendados del nuevo Citroën C3 Aircross 2025 arrancan en los 18.990 € para el 1.2 Pure Tech 100 CV con acabado You mientras que el eléctrico, con la misma terminación, tiene un precio de 26.490 €. Lo más interesante es que aplicando las ayudas directas del Plan MOVES III con entrega de un usado, el Citroën ë-C3 Aircross arranca en los 18.280 € sin necesidad de financiar con la marca.

Precios Citroën C3 Aircross