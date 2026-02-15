Probamos el Cupra Raval, rebelde pero con causa

No era un videojuego, era un “rebelde con causa”. El Urban Rebel adelantaba cómo iban a ser los coches urbanos del futuro. Hoy, ese futuro ha llegado con una imagen y nombre definitivos: Cupra Raval.

El Cupra Raval apareció camuflado en el pasado Salón de Múnich, con un vinilo que, igual que su nombre, era un guiño al emblemático barrio barcelonés. A las calles que inspiran la personalidad del coche y la conexión con la ciudad donde se diseña y se fabrica.

Un coche que pretende ser accesible y emocionar al volante, y que hoy tenemos la suerte de probar en su versión preserie, antes de que llegue a la calle.

Cupra Raval camuflado | CC

El Raval, con 4 metros de longitud, es provocador. Con una estética vertical, rasgos de tiburón en el frontal y la misma tendencia en la trasera, con la tira óptica iluminada y el logo como protagonista.

Rodando saca todo su carácter racing, con un chasis deportivo 15 milímetros más bajo que otros modelos de la misma plataforma, la suspensión específica, la dirección y control electrónico de estabilidad deportivos, o el control dinámico de chasis, para que los amortiguadores sean más o menos duros. Todo le permite ser muy eficaz y ofrecer un buen rato cuando te pones a sus mandos.

Prueba Cupra Raval | CC

Estará disponible en tres versiones de tracción delantera, dos de ellas con 211 caballos y 450 kilómetros de autonomía; el más potente, el VZ, sube la apuesta con suspensión y chasis adaptativo con modo sport, control electrónico de estabilidad desconectable, diferencial electrónico de deslizamiento limitado, 400 kilómetros de autonomía y 226 caballos.

El Raval es un coche muy enérgico, que permite ampliar la aventura por carretera y, demuestra, una vez más, que conducir un coche eléctricopuede ser apasionante. Pronto lo veremos en la calle y lo probaremos más a fondo en Centímetros Cúbicos.