Este domingo, en CC: probamos los nuevos Audi Q4 e-Tron, Cupra Terramar y Renault Clio

Audi ha renovado el Q4 e-Tron para hacerlo más moderno y eficiente. Incorpora mejoras en diseño, tecnología, autonomía y confort. Además de nuevas funciones y un entorno más digital. Y este domingo (Antena 3 - 09:45h.) vamos a probarlo por las carreteras de Asturias.

También nos subirémos al Cupra Terramar e-Hybrid. Un SUV híbrido enchufable con una apariencia rompedora, desafiante y deportiva, que promete potencia y emoción al volante, además de comodidad y eficiencia.

Otra prueba interesante este domingo será la del Renault Clio, ya en su sexta generación, que tiene todo para seguir siendo un superventas: diseño exterior más deportivo y expresivo, un habitáculo cómodo y con mucha tecnología a bordo, unido a una oferta mecánica centrada en la eficiencia.

Por último, en nuestra sección Conduce Seguro con Ponle Freno, hablaremos del digital cockpit de los coches de hoy en día y veremos cómo la tecnología digital y el diseño del habitáculo del Cupra Raval son herramientas para reducir distracciones y mejorar la experiencia al volante.

Como cada domingo, no faltarán a la cita las últimas noticias y novedades del mundo de las cuatro y las dos ruedas en nuestra sección de actualidad, y la competición.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.