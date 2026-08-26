El Renault Clio apuesta por el GLP y la electrificación

Renault ofrece una completa gama de motorizaciones en la sexta generación de su popular Clio, diseñada para responder a las necesidades de movilidad de los conductores españoles, con opciones de GLP y electrificadas que permiten adaptarse a todas las demandas de los clientes.

Disponible en los acabados Evolution, Techno y Esprit Alpine, el modelo ofrece dos tecnologías con etiqueta ECO, Eco-G GLP y full hybrid E-Tech que permiten combinar "ahorro, eficiencia, libertad de movimiento y placer de conducción" , según destaca la marca.

Así, el Renault Clio GLP Eco-G está pensado para conductores que realizan un elevado número de kilómetros al año y desean reducir significativamente su presupuesto de combustible. Gracias a la utilización de GLP (Gas Licuado del Petróleo), esta versión GLP Eco-G permite disfrutar de menores costes de utilización sin renunciar a la autonomía ni a la facilidad de repostaje.

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Además, su doble depósito amplía considerablemente el alcance del vehículo, convirtiéndolo en una solución interesante para desplazamientos frecuentes y largos recorridos. Otra de sus grandes ventajas es la etiqueta ECO, que facilita el acceso a zonas de bajas emisiones y proporciona ventajas de movilidad en numerosas ciudades españolas.

De su lado, el Renault Clio full hybrid E-Tech está pensando para quienes buscan las ventajas de la electrificación sin necesidad de enchufar el vehículo. Esta tecnología híbrida autorrecargable combina un motor de combustión con motores eléctricos y una caja de cambios multimodo desarrollada a partir de la experiencia de Renault en la competición.

El sistema gestiona automáticamente las distintas fuentes de energía para maximizar la eficiencia en cualquier situación de conducción. En ciudad, donde se concentra buena parte de la movilidad diaria, el sistema puede circular hasta un 80% del tiempo en modo eléctrico, contribuyendo a reducir el consumo, las emisiones y el ruido a bordo.

Renault Clio | Renault

La batería se recarga automáticamente mediante las deceleraciones y la frenada regenerativa, por lo que no requiere ninguna infraestructura de carga. Con consumos homologados desde alrededor de 4,2 l/100 km, el sistema full hybrid E-Tech se posiciona como una de las propuestas más eficientes del segmento.

Tres acabados para tres formas de entender el Clio

El nuevo Renault Clio ofrece tres acabados: Evolution, Techno y Esprit Alpine. El acabado Evolution concentra los elementos más demandados por los clientes, incluyendo ayudas a la conducción, conectividad avanzada y un elevado nivel de seguridad.

La versión techno añade equipamientos que enriquecen la experiencia de conducción, como una mayor conectividad, instrumentación digital ampliada y soluciones enfocadas al confort diario. Está dirigida a conductores que buscan un vehículo más tecnológico y versátil.

Finalmente, el Esprit Alpine incorpora detalles exclusivos de diseño, equipamientos premium y una imagen más dinámica y deportiva. Una propuesta destinada a clientes que desean diferenciarse sin renunciar a la eficiencia.