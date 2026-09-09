Continental desarrolla un neumático con un 43% de materiales reciclados dentro de un proyecto europeo

Continental ha desarrollado un neumático que incorpora aproximadamente un 43% de materiales reciclados dentro del proyecto europeo ZEvRA, una iniciativa que analiza cómo aplicar principios de economía circular a lo largo de la cadena de valor de los vehículos eléctricos.

El proyecto, cuyo nombre responde a las siglas Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonized Circularity, reúne a 28 socios y finalizará este año. Continental es el único fabricante de neumáticos que participa en el consorcio.

El principal reto está en trasladar el uso de materiales reciclados a un producto en el que confluyen requisitos de seguridad, resistencia, eficiencia y durabilidad. El prototipo desarrollado por Continental mantiene, según la compañía, la máxima calificación de la etiqueta europea en resistencia a la rodadura.

¿Qué materiales reciclados utiliza?

El neumático ZEvRA combina diferentes materias primas procedentes de procesos de recuperación. Entre ellas se encuentran aceites de resina reciclados, acero, caucho obtenido de neumáticos usados y fibras de poliéster procedentes de botellas PET recicladas.

Neumático Continental con un 43% de materiales reciclados | CONTINENTAL

También incorpora negro de carbono recuperado (rCB), que puede obtenerse a partir de neumáticos usados mediante procesos como la pirólisis. Este material ya se utiliza desde 2023 en la planta de Continental en Korbach para la fabricación de determinados neumáticos macizos destinados principalmente a carretillas elevadoras.

Otro de los materiales empleados procede de la recuperación de arena residual de procesos industriales. Continental utiliza esta arena para obtener una variante alternativa de sílice que puede incorporarse posteriormente a la fabricación de neumáticos.

La finalidad de estos procesos es reducir la utilización de materias primas vírgenes y mantener determinados materiales dentro del ciclo productivo.

Más del 80% procede de fuentes alternativas

El 43% de materiales reciclados no es el único dato relacionado con la composición del neumático. Aproximadamente un 13% de las materias primas utilizadas son renovables y otro 25% corresponde a materiales certificados mediante sistemas de balance de masas.

En conjunto, Continental señala que más del 80% de los materiales del prototipo proceden de fuentes recicladas, renovables o certificadas mediante balance de masas.

La compañía ya ha introducido algunas de estas tecnologías en neumáticos de producción. Desde 2022 utiliza carcasas de poliéster fabricadas a partir de botellas PET recicladas en determinados neumáticos para turismos. En 2023 lanzó el UltraContact NXT, con hasta un 65% de materiales renovables, reciclados y certificados mediante balance de masas.

Neumático Continental con un 43% de materiales reciclados | CONTINENTAL

En 2025, la proporción media de materiales reciclados y renovables en la gama de neumáticos de Continental fue del 28%. La previsión de la compañía es elevarla hasta al menos el 40% en 2030.

El reto ahora es fabricar a escala industrial

El prototipo desarrollado dentro de ZEvRA sirve también para comprobar cuáles son las dificultades que aparecen cuando estos materiales pasan del laboratorio a procesos de fabricación con mayores volúmenes.

Entre los principales obstáculos están la disponibilidad de materiales reciclados en cantidades suficientes, su calidad y la capacidad de procesarlos industrialmente. A ello se suma la necesidad de establecer criterios comunes para determinar cuándo un material puede considerarse reciclado y cómo debe contabilizarse.

El proyecto ZEvRA plantea precisamente esta cuestión: no basta con desarrollar materiales reciclados para un neumático, sino que es necesario disponer de cadenas de suministro capaces de garantizar su disponibilidad y procesos industriales que permitan utilizarlos de forma continuada.

El prototipo de Continental supone así una demostración de hasta dónde puede llegar actualmente la incorporación de materiales recuperados en un neumático, mientras la industria trabaja en el siguiente paso: conseguir que una mayor proporción de esos materiales pueda utilizarse de forma habitual en productos fabricados a gran escala.