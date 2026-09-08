El diésel está desapareciendo de los concesionarios, pero casi la mitad de los coches usados que compramos en España siguen siendo diésel

Encontrar un coche diésel nuevo es cada vez más complicado. Los fabricantes han reducido drásticamente su oferta y los híbridos y eléctricos ocupan buena parte de los nuevos lanzamientos. Sin embargo, basta con mirar al mercado de segunda mano para descubrir una España completamente diferente: casi uno de cada dos coches usados que compramos todavía es diésel.

Los últimos datos de GANVAM son especialmente reveladores. Durante agosto se vendieron en España 155.532 turismos y todoterrenos de ocasión, un 6,1% más que hace un año. Y el 48% de todas esas operaciones correspondieron a coches diésel.

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El 48% de los coches usados que compramos son diésel

Hablamos de alrededor de 75.000 coches diésel que cambiaron de propietario en apenas un mes. Y no parece una anomalía puntual: en julio el porcentaje fue exactamente el mismo.

Eso sí, la tendencia está cambiando. Las ventas de diésel de ocasión permanecieron prácticamente estables en agosto y acumulan una caída del 3% desde que comenzó el año. Los coches electrificados, mientras tanto, avanzan en la dirección contraria.

Los eléctricos usados crecieron un 32,6% en agosto, hasta alcanzar 2.565 operaciones, mientras que los híbridos enchufables aumentaron nada menos que un 52,5%, con 4.976 unidades.

El problema está en las cifras absolutas. A pesar de crecer a doble dígito, los coches con enchufe todavía representan alrededor del 5% de las ventas de segunda mano. Es decir, por cada eléctrico o híbrido enchufable usado que se vende siguen cambiando de manos muchos más coches diésel.

Ya vimos que los eléctricos de segunda mano están disparando sus ventas mientras retroceden los motores tradicionales. Pero una cosa es crecer rápidamente y otra muy diferente alcanzar un volumen suficiente para transformar el parque español.

El mercado de segunda mano explotó | Motor Atresmedia

El mercado de segunda mano nos enseña una España diferente

Y probablemente esta sea la conclusión más interesante de los datos. España está electrificando sus concesionarios mucho más rápido de lo que puede electrificar sus carreteras.

El mercado de coches nuevos puede cambiar relativamente rápido. Los fabricantes dejan de ofrecer determinados motores, lanzan nuevos híbridos y eléctricos y, en cuestión de pocos años, la oferta disponible en un concesionario puede ser completamente diferente.

Pero los coches que ya están circulando no desaparecen.

Durante muchos años el diésel fue la opción preferida de los españoles y ahora todos esos vehículos alimentan un enorme mercado de ocasión. De hecho, más del 40% de los coches usados vendidos en agosto tenía más de 15 años: fueron 64.382 unidades solamente durante ese mes.

La antigüedad media del coche de ocasión vendido en España se mantiene en 11 años y, cuando la operación se produce entre particulares, asciende hasta los 15 años.

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El diésel tiene poco futuro industrial, pero todavía mucho presente

Eso tampoco significa que comprar un diésel usado sea necesariamente una mala decisión. De hecho, ya hemos explicado por qué un diésel todavía puede ser una compra muy interesante en 2026 para determinados conductores.

Quien recorra muchos kilómetros al año, utilice principalmente carretera y autovía y no dependa del acceso diario a zonas con mayores restricciones puede encontrar coches diésel de ocasión eficientes y a precios muy interesantes.

Lo que está desapareciendo, por tanto, no es el diésel de nuestras carreteras, sino el diésel de los catálogos de coches nuevos.

Hasta agosto se han vendido en España 1.452.851 coches de ocasión, un 2,8% más que durante el mismo periodo de 2025. Y mientras casi la mitad de esas operaciones continúen correspondiendo a motores diésel, parece evidente que su desaparición de nuestras carreteras tardará bastante más de lo que podría hacernos pensar la oferta que encontramos hoy en los concesionarios.

El futuro del automóvil puede ser electrificado, pero el presente del parque español todavía funciona, en buena medida, con gasóleo.